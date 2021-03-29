迎接重啟 疫苗護照研發有譜 著重隱私、防偽

報導指白宮正與民間業者研究包括手機上的「疫苗護照」，以推動經濟重啟，讓大家放心。圖為設計者模擬的疫苗護照。(Getty Images)

隨著企業逐漸重啟營運、運動及娛樂場所逐漸開放，拜登政府與民間公司已著手研擬研發標準化的新冠病毒疫苗 接種證明文件，即所謂的「疫苗護照」(Vaccine passports)；紐約州 已率先全美，正式推行數位應用程式，以類似機場通關使用的QR碼「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，證明此持有者已經完成新冠病毒疫苗接種或近期篩檢為陰性。

疫苗護照有助達成拜登政府努力讓全美在今夏回歸正軌的努力，此活動大多由衛生部推動，致力提供健康資訊科技；白宮方面則由新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)負責，預料未來幾天會宣布階段性成果。

齊安茲等官員在先前新聞簡報中曾說：「白宮的角色是確保任何解決辦法簡單、免費、開放且可取得的方式，無論是數位或紙本，重點是要保障國民的隱私。」

參與研發疫苗護照的機構有數十家，當局也廣納專家及軍方意見。

類似手機QR碼 也可印出紙本

此護照將會透過免費的智慧型裝置應用程式取得，展示類似機場通關掃描的QR碼，若無智慧手機則可印出紙本QR碼。

其他國家也各自研發疫苗護照，歐洲擬於夏季推行數位旅行證明。

聯邦官員表示，疫苗護照存在諸多挑戰，包括數位隱私、健康照護公正性等問題；官員希望所有國民都能擁有疫苗接種證明文件，但也要求此系統不會輕易被駭或偽造。

紐約州正式推動宛如「疫苗護照」的「精益求精通行碼」，這項免費的線上平台採用IBM技術，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性。

這種數位通行證以QR碼的形式呈現，民眾可以印出來或保存在智慧型手機 裡；響應此通行碼的企業有應用程式可以掃描精益求精通行碼，檢驗持有者的新冠狀態。

通行碼上路 紐約：個資保密且可靠

紐約當局表示，精益求精通行碼的個人資料保密且可靠。

「公眾健康或經濟向來是錯誤的抉擇選項，我們兩者都要兼顧。」州長葛謨(Andrew Cuomo)表示：「隨著接種疫苗的紐約人與日俱增，且數月來關鍵的公衛指標持續維持在低點，全美第一的精益求精通行碼將形塑下一階段、以科學為基礎的審慎重啟思維。」