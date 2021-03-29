迎接重啟 疫苗護照研發有譜 著重隱私、防偽
隨著企業逐漸重啟營運、運動及娛樂場所逐漸開放，拜登政府與民間公司已著手研擬研發標準化的新冠病毒疫苗接種證明文件，即所謂的「疫苗護照」(Vaccine passports)；紐約州已率先全美，正式推行數位應用程式，以類似機場通關使用的QR碼「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，證明此持有者已經完成新冠病毒疫苗接種或近期篩檢為陰性。
疫苗護照有助達成拜登政府努力讓全美在今夏回歸正軌的努力，此活動大多由衛生部推動，致力提供健康資訊科技；白宮方面則由新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)負責，預料未來幾天會宣布階段性成果。
齊安茲等官員在先前新聞簡報中曾說：「白宮的角色是確保任何解決辦法簡單、免費、開放且可取得的方式，無論是數位或紙本，重點是要保障國民的隱私。」
參與研發疫苗護照的機構有數十家，當局也廣納專家及軍方意見。
類似手機QR碼 也可印出紙本
此護照將會透過免費的智慧型裝置應用程式取得，展示類似機場通關掃描的QR碼，若無智慧手機則可印出紙本QR碼。
其他國家也各自研發疫苗護照，歐洲擬於夏季推行數位旅行證明。
聯邦官員表示，疫苗護照存在諸多挑戰，包括數位隱私、健康照護公正性等問題；官員希望所有國民都能擁有疫苗接種證明文件，但也要求此系統不會輕易被駭或偽造。
紐約州正式推動宛如「疫苗護照」的「精益求精通行碼」，這項免費的線上平台採用IBM技術，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性。
這種數位通行證以QR碼的形式呈現，民眾可以印出來或保存在智慧型手機裡；響應此通行碼的企業有應用程式可以掃描精益求精通行碼，檢驗持有者的新冠狀態。
通行碼上路 紐約：個資保密且可靠
紐約當局表示，精益求精通行碼的個人資料保密且可靠。
「公眾健康或經濟向來是錯誤的抉擇選項，我們兩者都要兼顧。」州長葛謨(Andrew Cuomo)表示：「隨著接種疫苗的紐約人與日俱增，且數月來關鍵的公衛指標持續維持在低點，全美第一的精益求精通行碼將形塑下一階段、以科學為基礎的審慎重啟思維。」
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