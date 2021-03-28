德州解封近3周 確診未激增 全美案例卻悄悄上揚

德州本月10日是全美率先取消強制州民配口罩的命令，全州疫情未見惡化。圖為德州奧斯汀一家商店員工與客人仍自願配戴口罩。(美聯社)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)解除新冠肺炎防疫 強制口罩措施，並允許企業恢復100%營運近三周後，此紅州的確診及住院人數持續減少；在同時，全美疫情方面，確診案例又有上揚的趨勢，26日有8萬多人確診，創近六周來第二高；隨著春假來臨且多州持續開放經濟活動，CDC重申防疫規定，呼籲民眾配合並協力阻止「可避免的」另一波疫情。

艾伯特26日晚推文讚頌德州的防疫與解封成果，寫道：「德州今日締造有統計數據以來最低的七天確診率：5.43%；今日也有歷來最多的單日疫苗 接種人次：34萬2849人；愈來愈多德州人打疫苗讓確診率維持低點，且總是自願接種。」

德州衛生廳表示，德州27日新增2239例確診，較前幾周少約500例。

德州本月10日是全美率先取消強制州民配口罩的命令，全州疫情未見惡化。圖為德達拉斯一家商店仍勸說大家志願配戴口罩。(美聯社)

德州宣布解封後不久，密西西比州接著也解除防疫禁令；堪薩斯州、明尼蘇達州和南卡羅來納州26日表示，下周將開放16歲以下居民打疫苗。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，至4月中，全美會有泰半州開放所有成人接種疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，超過14%國人已完成疫苗接種，但整體新增病例仍逾8萬，創近六周以來第二高；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至26日，美國至少3021萬8004人確診、已知54萬8813人死亡。

全美疫情隨著疫苗接種規模擴大出現降溫趨勢，但隨著春假來臨，加上各州逐漸開放經濟活動，專家們再次擔憂疫情回溫。

近期確診人數略有回升，但多虧疫苗助攻，否則情勢可能更快惡化。

目前開放經濟活動的州與日俱增，許多地方政府跟進放寬防疫限制，非營利組織德博蒙特基金會(de Beaumont Foundation)執行長說：「民選官員以政治視角看公衛議題，只會切割左右兩派，扯公衛官員後腿。」

繼愛阿華、密西西比、蒙大拿、北達科他和德州之後，亞利桑納州也全面開放酒吧、餐廳並放寬口罩令；北卡羅來納州26日宣布零售業者和商家可暫時恢復營業，康乃狄克州和馬里蘭州也擬跟進。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，「團隊試圖在口罩令和民眾防疫疲乏的情況下，持續抗衡地方政府；我們有機會翻轉局勢，但需要所有人共同努力。」

春假期間許多觀光勝地都湧現人潮，酒吧和餐廳全都超出容客上限；喬治華盛頓大學公衛教授溫麟衍(Leana Wen)建議，最佳防疫策略是縮減規模，而非完全禁止，「我們不斷呼籲別旅行、別參加派對，但顯然行不通，大家照樣外出。」

公衛官員安撫民眾，疫情馬拉松已靠近終點，瓦倫斯基鼓勵各州州長：「再撐一下」。