我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

德州解封近3周 確診未激增 全美案例卻悄悄上揚

編譯陳韻涵林梅婕／綜合27日電
德州本月10日是全美率先取消強制州民配口罩的命令，全州疫情未見惡化。圖為德州奧斯汀一家商店員工與客人仍自願配戴口罩。(美聯社)
德州本月10日是全美率先取消強制州民配口罩的命令，全州疫情未見惡化。圖為德州奧斯汀一家商店員工與客人仍自願配戴口罩。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)解除新冠肺炎防疫強制口罩措施，並允許企業恢復100%營運近三周後，此紅州的確診及住院人數持續減少；在同時，全美疫情方面，確診案例又有上揚的趨勢，26日有8萬多人確診，創近六周來第二高；隨著春假來臨且多州持續開放經濟活動，CDC重申防疫規定，呼籲民眾配合並協力阻止「可避免的」另一波疫情。

艾伯特26日晚推文讚頌德州的防疫與解封成果，寫道：「德州今日締造有統計數據以來最低的七天確診率：5.43%；今日也有歷來最多的單日疫苗接種人次：34萬2849人；愈來愈多德州人打疫苗讓確診率維持低點，且總是自願接種。」

德州衛生廳表示，德州27日新增2239例確診，較前幾周少約500例。

德州本月10日是全美率先取消強制州民配口罩的命令，全州疫情未見惡化。圖為德達拉斯...
德州本月10日是全美率先取消強制州民配口罩的命令，全州疫情未見惡化。圖為德達拉斯一家商店仍勸說大家志願配戴口罩。(美聯社)

德州宣布解封後不久，密西西比州接著也解除防疫禁令；堪薩斯州、明尼蘇達州和南卡羅來納州26日表示，下周將開放16歲以下居民打疫苗。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，至4月中，全美會有泰半州開放所有成人接種疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，超過14%國人已完成疫苗接種，但整體新增病例仍逾8萬，創近六周以來第二高；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至26日，美國至少3021萬8004人確診、已知54萬8813人死亡。

全美疫情隨著疫苗接種規模擴大出現降溫趨勢，但隨著春假來臨，加上各州逐漸開放經濟活動，專家們再次擔憂疫情回溫。

近期確診人數略有回升，但多虧疫苗助攻，否則情勢可能更快惡化。

目前開放經濟活動的州與日俱增，許多地方政府跟進放寬防疫限制，非營利組織德博蒙特基金會(de Beaumont Foundation)執行長說：「民選官員以政治視角看公衛議題，只會切割左右兩派，扯公衛官員後腿。」

繼愛阿華、密西西比、蒙大拿、北達科他和德州之後，亞利桑納州也全面開放酒吧、餐廳並放寬口罩令；北卡羅來納州26日宣布零售業者和商家可暫時恢復營業，康乃狄克州和馬里蘭州也擬跟進。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，「團隊試圖在口罩令和民眾防疫疲乏的情況下，持續抗衡地方政府；我們有機會翻轉局勢，但需要所有人共同努力。」

春假期間許多觀光勝地都湧現人潮，酒吧和餐廳全都超出容客上限；喬治華盛頓大學公衛教授溫麟衍(Leana Wen)建議，最佳防疫策略是縮減規模，而非完全禁止，「我們不斷呼籲別旅行、別參加派對，但顯然行不通，大家照樣外出。」

公衛官員安撫民眾，疫情馬拉松已靠近終點，瓦倫斯基鼓勵各州州長：「再撐一下」。

德州 疫苗 防疫

上一則

前防疫官柏克斯：若嚴肅看待疫情 美不會死這麼多人

下一則

拜登喊停邊境社福人員背景審查 專家憂無證童安危

延伸閱讀

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚
地方法院裁定 奧斯汀延續口罩令

地方法院裁定 奧斯汀延續口罩令
邊境「連飲用水都沒有」 德州州長批拜登釀人道災難

邊境「連飲用水都沒有」 德州州長批拜登釀人道災難
批評鬆綁口罩令 德州餐館被塗鴉 亞裔老闆：我根本不是華裔

批評鬆綁口罩令 德州餐館被塗鴉 亞裔老闆：我根本不是華裔

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

2021-03-21 07:30

1張圖看疫情：美確診破3015萬 施打1億3668萬劑疫苗

2021-03-27 03:00
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
全美接種新冠疫苗的人逐漸增加，但也出現注射疫苗後仍感染的案例。(美聯社)

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

2021-03-26 06:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」