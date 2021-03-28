川普時期公衛官員集結發聲 拒背「防疫不力」黑鍋

前衛生部長阿查爾。(美聯社)

政治新聞雜誌Politico引述六名消息人士報導，川普 前政府中有一小群公衛官員最近召開多次討論，統整他們對前政府防疫 不善的論述，因為他們擔心會替老同事背黑鍋，包括前衛生部長阿查爾 (Alex Azar)。

這群前公衛官員包括聯邦食品藥物管理局(FDA)前局長哈恩(Stephen Hahn)、聯邦疾病防治中心(CDC)前主任芮斐德(Robert Redfield)、聯邦醫療保險及醫療補助計畫服務中心(CMS)前局長喜瑪．維爾瑪(Seema Verma)和白宮防疫工作小組前協調員黛博拉．柏克斯。

這群前公衛專家中，有許多人與阿查爾合作不睦，過去的防疫看法也常出現分歧；阿查爾在疫情期間曾公開槓上哈恩和芮斐德，他擔任衛生部長時也與維爾瑪吵過架；許多前官員透過寫書、拍片等方式，爭相搶先紀錄川普時期的防疫工作，並一起努力捍衛自己以免遭抹黑。

多名消息人士表示，這群專家重新聚會的原因之一，是因為他們擔心阿查爾善於操弄有利於自己的報導。

哈恩表示，事情就是如此，大家都有不同的看法，他希望闡述過去發生的事情，以及這群前公衛人員的觀點。

四名消息人士表示，這群成員透過通話和傳簡訊來交換筆記、比較彼此對某事件的印象，再配合媒體要求和訪問更新內容。

在某次虛擬會議中，效忠前總統川普的衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)也參與，不過他告訴Politico，他只是要更新抗癌過程，他捍衛阿查爾是「正派的人」，也對前政府公衛人員表達欣賞，許多人協助他抗癌。

這些討論讓前政府的「醫生群」得以再次聚首，他們當時反對川普急於開放國家；根據消息人士，有些人還私下開玩笑稱這個團體是「3A黨」，即「阿查爾匿名者」(Alex Azar Anonymous)的簡稱，不過團體成員沒人證實這個稱呼。

柏克斯、維爾瑪和阿查爾均拒絕評論，

這些幕後行動說出前政府面對防疫危機時的故事一角，當時經常出現內部衝突；這段防疫紊亂時期成為許多即將發表的新書、電視特輯的題材，不過估計幾乎不會有前政府官員出面證實。