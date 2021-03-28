我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

前防疫官柏克斯：若嚴肅看待疫情 美不會死這麼多人

編譯潘勛／綜合27日電
柏克斯在最近受訪時指絕大多數死者本可以逃過一劫。(路透)
柏克斯在最近受訪時指絕大多數死者本可以逃過一劫。(路透)

前白宮新冠疫情協調官柏克斯(Deborah Birx)在最新節目指出，如果美國各州、城市由新冠疫情第一波發作，致使大約10萬人病故時，便學到教訓，嚴肅看待疫情，遵守公衛機構頒布的安全措施，戴口罩、避免大規模聚會，保持社交距離，那麼接下來死於疫情人數，本可以大為減少。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，在最新紀錄片「新冠戰役：抗疫醫生訴心聲」(COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out)中，六位領導全國疫情反應的官員，包括柏克斯，應邀提供自己見解，指出全國當初本可以怎麼做，而讓疫情不至於如此慘重。

六名受訪公衛官員均沉痛分析國家的失策，導致大批民眾死於疫情，但柏克斯講得最直白，認為絕大多數死者本可以逃過一劫，若美國在第一波疫情致10萬人喪生，便下令國家暫停運轉，那麼接下來染疫死亡數可望大幅減少，災情大為減輕。

柏克斯(左二)在最近受訪時指絕大多數死者本可以逃過一劫。(路透)
柏克斯(左二)在最近受訪時指絕大多數死者本可以逃過一劫。(路透)

近幾周疫情新聞大致報導正面消息，比如接種疫苗步伐加快，71%65歲及以上民眾已接種至少一劑，國家似乎來到可以鬆口氣，不再處於去年大多時光那種狂亂模式，而能反思一下，當初做錯哪些事，而致疫情那麼慘重。

首先令人矚目的便是前總統川普，以及他的衛生施政謀士究竟花多久時間，才在去年3月決定全國暫停運轉，減緩疫情散播速度；另外，假如民眾都遵守減少聚會、保持社交距離等規定，那麼多少人本可以不死於新冠疫情。

哥倫比亞大學2020年公布重大研究，也支持柏克斯的結論，認為聯邦政府若早些干預，那麼幾萬人本可獲救。學者們建造模型，檢查2020年3月15日到5月3日之間的傳染速率，進而判定，假如全國提早兩周關閉，當時84%染疫的人本可以不死。

官員們指出，乍看之下全國慢慢恢復正常，但民眾最好還是認真看待疫情，戴口罩、避免大型聚會，輪到接種疫苗時就去；有些人不顧風險還很高，就急著進入疫情後階段，所以某些警訊已經出現。

疫情 美國 社交距離

上一則

川普時期公衛官員集結發聲 拒背「防疫不力」黑鍋

下一則

德州解封近3周 確診未激增 全美案例卻悄悄上揚

延伸閱讀

長榮航空加入試行數位驗證平台

長榮航空加入試行數位驗證平台
德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚
1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州

1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州
陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

2021-03-21 07:30

1張圖看疫情：美確診破3015萬 施打1億3668萬劑疫苗

2021-03-27 03:00
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
全美接種新冠疫苗的人逐漸增加，但也出現注射疫苗後仍感染的案例。(美聯社)

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

2021-03-26 06:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」