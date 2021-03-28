前防疫官柏克斯：若嚴肅看待疫情 美不會死這麼多人

柏克斯在最近受訪時指絕大多數死者本可以逃過一劫。(路透)

前白宮新冠疫情 協調官柏克斯(Deborah Birx)在最新節目指出，如果美國 各州、城市由新冠疫情第一波發作，致使大約10萬人病故時，便學到教訓，嚴肅看待疫情，遵守公衛機構頒布的安全措施，戴口罩、避免大規模聚會，保持社交距離 ，那麼接下來死於疫情人數，本可以大為減少。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，在最新紀錄片「新冠戰役：抗疫醫生訴心聲」(COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out)中，六位領導全國疫情反應的官員，包括柏克斯，應邀提供自己見解，指出全國當初本可以怎麼做，而讓疫情不至於如此慘重。

六名受訪公衛官員均沉痛分析國家的失策，導致大批民眾死於疫情，但柏克斯講得最直白，認為絕大多數死者本可以逃過一劫，若美國在第一波疫情致10萬人喪生，便下令國家暫停運轉，那麼接下來染疫死亡數可望大幅減少，災情大為減輕。

柏克斯(左二)在最近受訪時指絕大多數死者本可以逃過一劫。(路透)

近幾周疫情新聞大致報導正面消息，比如接種疫苗步伐加快，71%65歲及以上民眾已接種至少一劑，國家似乎來到可以鬆口氣，不再處於去年大多時光那種狂亂模式，而能反思一下，當初做錯哪些事，而致疫情那麼慘重。

首先令人矚目的便是前總統川普，以及他的衛生施政謀士究竟花多久時間，才在去年3月決定全國暫停運轉，減緩疫情散播速度；另外，假如民眾都遵守減少聚會、保持社交距離等規定，那麼多少人本可以不死於新冠疫情。

哥倫比亞大學2020年公布重大研究，也支持柏克斯的結論，認為聯邦政府若早些干預，那麼幾萬人本可獲救。學者們建造模型，檢查2020年3月15日到5月3日之間的傳染速率，進而判定，假如全國提早兩周關閉，當時84%染疫的人本可以不死。

官員們指出，乍看之下全國慢慢恢復正常，但民眾最好還是認真看待疫情，戴口罩、避免大型聚會，輪到接種疫苗時就去；有些人不顧風險還很高，就急著進入疫情後階段，所以某些警訊已經出現。