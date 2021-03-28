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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

疫苗登記網站「充滿障礙」聾盲人士：我們被迫依靠別人

記者胡玉立／綜合報導

當各地疫苗接種如火如荼展開之際，全國數以百萬計視障與聽障人士，正苦於面對有如迷宮般的疫苗登記接種作業系統；多個全國性視障和聽障者組織抱怨疫苗接種登記網站設計混亂，電話、電郵、紙本作業等要求都形成障礙，不同醫療服務提供者使用不同系統，有些還因州或城市而異，迫使殘疾人士不得不依靠他人協助才能完成登記和接種。

盲人無法用得來速接種

全國盲人聯合會(National Federation of the Blind)3月已為此致函各州州長，抱怨疫苗登記系統很難使用、疫苗分配作法障礙重重，像是讓民眾以得來速方式接種，盲人根本無法使用；聯合會發言人丹尼爾森(Chris Danielsen)表示，該組織尚未收到任何州的「實質」回應。

聾人缺乏手語人員傳譯

全國聾人協會(National Association of the Deaf)表示，疫苗登記接種相關資訊混亂複雜、預約登記電話系統聽障人士無法使用、缺少手語人員傳譯等等，種種問題都讓聽障人士很難預約施打疫苗。協會執行長羅森布拉姆(Howard A. Rosenblum)指出，「對所有人來說，登記程序都是雜亂無章、令人困惑，但相關系統缺乏無障礙觀念，對殘疾人來說尤其困擾。」該組織已向拜登政府求助。

聯邦疾病防治中心(CDC)報告顯示，全國估計有1200萬名40歲以上國人視力受損，其中100萬人失明；全國聾人協會表示，2011年研究發現，全國有4800萬人是聾人或聽力障礙；全國聾盲聯合會(National Consortium on Deaf-Blindness)2008年估計，約有4萬名成年人既聾又盲。

通知未能以無障礙傳送

聯邦法律明文要求為協助可能面臨障礙的民眾，所有格式均應易於理解以便於交流，CDC也制定指南，其中包括要求地方衛生部門提供人員擬定計劃並重視無障礙需求。

美國聾人盲人協會(American Association of the DeafBlind)主任英維迪亞托(Tara L. Invidiato)表示，她和協會成員在試圖登記接種疫苗時，遇到了許多問題，包括網站故障、通知未能以無障礙方式傳送、填寫表格時閱讀盲文所需速度等等。

英維迪亞托指出，「我不得不依靠一個明眼人，這令人不安；因為我們聾啞人致力於獨立生活，而且我們知道我們可以自己做大部分的事。」

疫苗 聯邦疾病防治中心 CDC

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