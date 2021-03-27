莫再重演…3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

(美聯社、本報檔案照)

華女紀夢奇 的屍體尋獲，讓陷入膠著的謀殺案審判出現契機。過去四年，包括紀夢奇在內，美國 發生三宗駭人聽聞的華女命案，或因涉及感情婚姻，或因誤上陌生人車輛，或因情緒低潮鬆懈了對剛認識的人的警覺，她們的遭遇，足以讓女性移民、女留學生引以為戒。

中國留學生章瑩穎，因為一時疏忽搭錯車，在花樣年華失去生命。(本報檔案照)

2017.6.9

誤信陌生白人男子 章瑩穎被綁架殺害

回顧這三起華女客死異鄉的血腥案件，首先是2017年6月9日，26歲的香檳伊利諾大學UIUC中國訪問學者章瑩穎，在校園遭該校碩士畢業生克利斯汀森(Bredt Christensen)當街綁架後殺害；心狠手辣的兇手將她棄屍在公寓垃圾桶，隔天垃圾車載至垃圾掩埋場，而克利斯汀森遲至判處終身監禁不得假釋後，才透露屍體下落。

但經過兩年，章瑩穎遺體早已無跡可尋，章家父母帶女兒回中國安葬的心願，也惘然落空。

才剛到美國四個月的年輕女留學生，誤信街頭表達善意的陌生白人男子，造成無可挽回的悲劇；當案情逐漸釐清，一些移民美國數十年的華人，都對章瑩穎為何會輕信陌生人而上車的行為不能置信。但移民多年者，或許早就忘了自己剛到全新環境時，曾經遭遇語言與文化巨大差異的衝擊。

年輕學子或新移民，以往可能僅從電影、電視等情節，建構對美國生活的想像，卻經常缺乏自身安全意識；例如出國前，大部分學生都會接收豐富的學習信息，但對當地治安與如何自我安全保護的訊息，卻相對缺乏。

紀夢奇(左)與涉嫌殺害她的丈夫艾立吉(右)，育有一個女兒。(本報檔案照)

2019.10.8

婚姻家暴留憾事 紀夢奇屍終於找到

2019年10月8日，28歲的紀夢奇離奇失蹤，丈夫艾立吉(Joe Elledge)近兩天後才報案；警方調查失蹤人口案件過程中，發現艾立吉涉有重嫌就逮捕關押。但過去一年多來，艾立吉矢口否認妻子的失蹤與他有關，檢方雖提控一級謀殺罪，但因警方遲遲找不到紀的屍體，案件陷入瓶頸，直到25日終於尋獲一具只剩白骨的屍體及相關證件，相信就是失蹤已久的紀夢奇。

紀的雙親同樣在案發後到美國停留多時，母親直到去年10月才返回中國；她離開前因無法帶回女兒，非常難過。

紀夢奇擁有密蘇里大學太空工程系碩士學位，結婚懷孕後，暫時在家料理家務，偶而接些翻譯工作；她的高學歷卻無法讓她免除家暴。

事實上，涉及感情、婚姻的悲劇屢見不鮮，更時常發生華人婦女身上；最近一周內明尼蘇達州、加州等地，至少發生三起亞裔婦女遭前夫、前男友及現任先生殺害的案件；這幾起血案較沒有引起矚目，兇手有的當場自殺，有人立即遭逮捕，但都是因為亞裔女性對另一半忍讓，或是難以擺脫糾纏，最終發生憾事。

紀夢奇與白人丈夫存在問題，案發幾個月前就已經出現，包括他會虐待毆打年僅一歲的女兒，且多次出言辱罵紀夢奇，揚言要趕她回中國，但紀夢奇選擇隱忍沒有報案，最後命喪異鄉。面對暴力對象如何有效防範與適時求援，是每位女性的必修課。

趙茜。(本報檔案照)

2020.7.13

慘遭遊民活活燒死 趙茜陳屍公園入口

另一宗案件發生在2020年7月13日，密西根州的職業撲克玩家趙茜(Susie Zhao，33歲)陳屍在白湖鎮一處公園入口，經法醫檢驗，她死前曾遭殘酷性侵 再被活活燒死；經線民舉報，兇手為遊民莫理斯(Jeffery Bernard Morris)，兩人與命案發生前一日一起到酒店住宿。

嫌犯有性侵前科，趙茜的母親對於為何未建立性侵犯居住紀錄，導致女兒放鬆警戒而喪命，一直無法釋懷。

根據指出，西北大學心理系畢業的趙茜，在拉斯維加斯的生活與工作面臨壓力，讓她的情緒出現低潮而搬回密州與母親同住；案發當天，她因情緒欠佳離家到附近的酒店住宿，途中遇見莫理斯，兩人一起到了Sherwood汽車旅館。

究竟趙茜何時認識莫理斯？是否之前已有所往來，家人完全不清楚。

趙母說，莫理斯為登記有案的性侵犯，卻在當地居民或遊民資料中完全找不到其紀錄，可見在相關法令中缺乏對一般民眾的保護；她說，如果知道附近有性侵犯出沒，不會讓趙茜獨自離家。

移民生活並不像理想中順利美好，每個人都應學習處理憂鬱，學習面對困難；正要在人生道路發光發亮的三名女性，卻在風華正盛時慘死，追悼三條無辜生命同時，所有女性都應從學會保護自己做起，才能避免悲劇重演。