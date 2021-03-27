我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

特派員黃惠玲╱綜合報導
紀夢奇。(本報檔案照)
紀夢奇。(本報檔案照)

密蘇里州哥倫比亞市長特瑞斯(Brian Treece)與市警長瓊斯(Geoff Jones)聯合宣布，民眾日前在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)健行時，發現一具嚴重腐爛的遺骸；經初步調查，據信為失蹤達一年半的華女紀夢奇(Mengqi Ji)，現場除了遺骸與衣物，還有寫著紀夢奇名字的駕照及幾張信用卡。

涉嫌殺害紀夢奇的白人丈夫艾立吉(Joe Elledge)，目前仍關押在監獄，他的律師去年底曾試圖申請降低保釋金，但遭法官以「嫌犯對社區有威脅」且對不同受害者犯下重罪而否決；此外，由於之前尋找紀女遺骸未果，該案原本因為缺乏任何DNA證物，對兇嫌一級謀殺罪的起訴面臨困難。

哥市警察局副局長杭特(Jerremiah Hunter)說，將對遺骸進行DNA等鑑定，這項發現非常重要，尤其是對紀夢奇家人而言，等於是全案可望水落石出的新開始。

瓊斯說，當局已經通過紀夢奇的律師薩拉迪(Amy Salladay)通知她在中國的家人，「身為父母，我可以想像，在這樣的悲劇中，能夠有個結局是多麼重要。」

薩拉迪說，紀夢奇的家人剛接收到信息，沒有一個失去孩子的父母會想放棄希望，同時他們也需要知道女兒究竟發生了什麼，這樣全案才能有個結束。

艾立吉在去年2月，遭控一級謀殺罪，但他拒絕認罪，也不認另一項虐待兒童罪；艾立吉與妻子紀夢奇育有一女，目前已經兩歲，該案的審判日期排在11月1日。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉因涉重嫌，遭檢方以一級謀殺罪起訴；哥倫布警局曾照著案發後艾立吉可能去過的路線反覆搜尋，包括最可能棄屍的拉明河(Lamine River)，並派出打撈船與建立河水阻擋牆，撈出多達25卡車的泥土、雜物，「幾乎都翻遍每一塊石頭」，但没有找到相關證據。

杭特表示，當時警方其實找過岩石橋公園，但沒有到這次發現遺骸的地點，這次發現屍體處，距離公路約30呎。

律師漢米爾頓(Mike Hamilton)曾表示，該案如果沒有屍體或遺骸，很難讓陪審團相信是「謀殺」，需仰賴陪審團是否對檢方說法買單，而缺乏證據的案件有可能被推翻。

艾立吉的筆錄顯示，2019年10月8日晚間11時30分看到紀夢奇已經在房間裡睡著，他一直待在客廳裡睡覺，直到10月9日清晨5時被女兒哭聲吵醒，而他也在那時發現妻子不見了。

不過，艾立吉一直等到10日才報警，期間沒有告訴任何親友、同學；艾立吉10月9日曾發簡訊向母親祝賀生日，也兩次簡訊給密蘇里大學同學，告知自己要照顧女兒無法上學，但完全沒有提到紀夢奇失蹤一事。

10月9日上午，艾立吉明知妻子失蹤，卻決定帶著一歲的女兒，開了許久的車到傑佛遜市(Jefferson City)放鬆一下，但他抵達該市時，又決定返回哥倫比亞市。

同日傍晚，他再度帶著女兒開車出門走走，儘管妻子已經沒有消息多時，他不僅沒有告訴任何人，也沒有試圖開始尋找紀夢奇。

紀夢奇的父母在案發後曾一起飛到密州，後來父親先行返回中國，母親則是去年10月才返回。

艾立吉的律師盧森魯朗姆(Scott Roseblum)對案情發展沒有評論。

涉嫌殺害華裔妻子紀夢奇的白人男子艾立吉。(美聯社)
涉嫌殺害華裔妻子紀夢奇的白人男子艾立吉。(美聯社)
密蘇里州哥倫比亞市岩石橋州立公園發現一具人體遺骸，據信為失蹤已一年半的華裔女子紀...
密蘇里州哥倫比亞市岩石橋州立公園發現一具人體遺骸，據信為失蹤已一年半的華裔女子紀夢奇；圖為警方在紀夢奇剛失蹤時，在可能的棄屍地點拉明河進行搜索。(美聯社)

紀夢奇 中國 DNA

上一則

莫再重演…3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

下一則

1張圖看疫情：美確診破3015萬 施打1億3668萬劑疫苗

延伸閱讀

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
世界晚報／失蹤年餘親夫涉重嫌 華女紀夢奇遺骸尋獲

世界晚報／失蹤年餘親夫涉重嫌 華女紀夢奇遺骸尋獲
癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美確診破3015萬 施打1億3668萬劑疫苗

2021-03-27 03:00
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

2021-03-21 07:30
拜登總統25日進行上任後首場記者會。(美聯社)

直播／拜登上任後首場記者會

2021-03-25 13:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理