失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

紀夢奇。(本報檔案照)

密蘇里州哥倫比亞市長特瑞斯(Brian Treece)與市警長瓊斯(Geoff Jones)聯合宣布，民眾日前在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)健行時，發現一具嚴重腐爛的遺骸；經初步調查，據信為失蹤達一年半的華女紀夢奇 (Mengqi Ji)，現場除了遺骸與衣物，還有寫著紀夢奇名字的駕照及幾張信用卡。

涉嫌殺害紀夢奇的白人丈夫艾立吉(Joe Elledge)，目前仍關押在監獄，他的律師去年底曾試圖申請降低保釋金，但遭法官以「嫌犯對社區有威脅」且對不同受害者犯下重罪而否決；此外，由於之前尋找紀女遺骸未果，該案原本因為缺乏任何DNA 證物，對兇嫌一級謀殺罪的起訴面臨困難。

哥市警察局副局長杭特(Jerremiah Hunter)說，將對遺骸進行DNA等鑑定，這項發現非常重要，尤其是對紀夢奇家人而言，等於是全案可望水落石出的新開始。

瓊斯說，當局已經通過紀夢奇的律師薩拉迪(Amy Salladay)通知她在中國 的家人，「身為父母，我可以想像，在這樣的悲劇中，能夠有個結局是多麼重要。」

薩拉迪說，紀夢奇的家人剛接收到信息，沒有一個失去孩子的父母會想放棄希望，同時他們也需要知道女兒究竟發生了什麼，這樣全案才能有個結束。

艾立吉在去年2月，遭控一級謀殺罪，但他拒絕認罪，也不認另一項虐待兒童罪；艾立吉與妻子紀夢奇育有一女，目前已經兩歲，該案的審判日期排在11月1日。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉因涉重嫌，遭檢方以一級謀殺罪起訴；哥倫布警局曾照著案發後艾立吉可能去過的路線反覆搜尋，包括最可能棄屍的拉明河(Lamine River)，並派出打撈船與建立河水阻擋牆，撈出多達25卡車的泥土、雜物，「幾乎都翻遍每一塊石頭」，但没有找到相關證據。

杭特表示，當時警方其實找過岩石橋公園，但沒有到這次發現遺骸的地點，這次發現屍體處，距離公路約30呎。

律師漢米爾頓(Mike Hamilton)曾表示，該案如果沒有屍體或遺骸，很難讓陪審團相信是「謀殺」，需仰賴陪審團是否對檢方說法買單，而缺乏證據的案件有可能被推翻。

艾立吉的筆錄顯示，2019年10月8日晚間11時30分看到紀夢奇已經在房間裡睡著，他一直待在客廳裡睡覺，直到10月9日清晨5時被女兒哭聲吵醒，而他也在那時發現妻子不見了。

不過，艾立吉一直等到10日才報警，期間沒有告訴任何親友、同學；艾立吉10月9日曾發簡訊向母親祝賀生日，也兩次簡訊給密蘇里大學同學，告知自己要照顧女兒無法上學，但完全沒有提到紀夢奇失蹤一事。

10月9日上午，艾立吉明知妻子失蹤，卻決定帶著一歲的女兒，開了許久的車到傑佛遜市(Jefferson City)放鬆一下，但他抵達該市時，又決定返回哥倫比亞市。

同日傍晚，他再度帶著女兒開車出門走走，儘管妻子已經沒有消息多時，他不僅沒有告訴任何人，也沒有試圖開始尋找紀夢奇。

紀夢奇的父母在案發後曾一起飛到密州，後來父親先行返回中國，母親則是去年10月才返回。

艾立吉的律師盧森魯朗姆(Scott Roseblum)對案情發展沒有評論。