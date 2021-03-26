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19歲自閉症學生在校吃雞塊噎死 佛州學區賠200萬

編譯林梅婕／綜合25日電

佛羅里達州患有自閉症的19歲男學生凱達·威廉斯(Kedar Williams)，一年半前在校園內食用雞塊時噎死；佛州學區24日與凱達的家屬達成和解，將賠償200萬元。

「太陽哨兵報」(South Florida Sun Sentinel)報導，棕櫚灘學校委員會(Palm Beach County School Board)除了批准和解，更以凱達的名義成立訓練計畫，強制要求學校校長、教職員參加，加強校方對特殊需求學生的照護。

凱達生前就讀棕櫚灘花園市(Palm Beach Gardens)的William T. Dwyer高中，於2019年8月13日在校內發生意外；由於凱達患有自閉症，平常就不擅表達，大多數時候都不會說話，家人也表示他的病經常引起吸入性嗆傷或哽噎等意外，但這次在學校吃雞塊時卻不幸噎死。

凱達母親梅根的律師希亞‧巴恩斯(Sia Baker-Barnes)指出，凱達在學校配有一名特殊照護人員，但據校方提供的影像顯示，該名照護人員在凱達發生意外時，正在協助其他學生。

梅根以聲明沉痛的表示：「當你的兒子早上去上學前才跟你揮手道別，之後卻再也見不到他，這是做母親的一輩子的悲痛，我們生命中將永遠留下傷痕。」

凱達的父親杰弗瑞(Jeffrey Williams)也是一名老師，任職於波克郡(Polk County)的學校，他的律師瑟麗西亞‧高登(Salesia Smith-Gorden)說：「他每天圍繞在孩子們的身邊，時時刻刻提醒著他已經失去兒子的事實。」

梅根 佛州 威廉

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