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白宮擬3祭行政命令限槍 賀錦麗：是停止錯誤抉擇的時候了

編譯林育正／綜合25日電
科州槍案後，民眾在現場張貼反槍標誌；去年全美近2萬人死於槍案，為過去20年來的最高數字。(Getty Images)
科州槍案後，民眾在現場張貼反槍標誌；去年全美近2萬人死於槍案，為過去20年來的最高數字。(Getty Images)

國會恐怕無法快速通過法案限槍，因此白宮正評估讓拜登總統在未來幾周祭出一系列行政命令，搶先在限槍議題上施壓。

目前拜登政府官員向參院民主黨籍參議員諮詢，可能提出三道行政命令。第一為將能自行組裝的「幽靈槍枝」(ghost guns)歸列為武器；第二是資助社區反暴力計畫；最後則是強化購槍背景審查。

拜登面對來自限槍倡議團體的時間壓力，不過任何限槍行政命令將遭逢法律挑戰。因此白宮法律顧問辦公室也已對行政命令先行展開審查，確保不與任何法條衝突。

在競選總統期間，拜登曾經承諾立法執行購槍背景審查，禁止網路槍枝販售，禁止製造與販售攻擊型武器和高容量彈匣。不過被問道是否有政治資本實施限槍政策，拜登日前也承認如何立法限槍目前還不明確。

反槍枝暴力團體Everytown for Gun Safety主席芬布拉特(John Feinblatt)表示：「我們現在知道，沒有任何作為就會有人喪命，槍枝管制必須盡快實施。」

過去曾是最有力遊說團體的全國步槍協會(NRA)身陷破產風波，法務開支比與白宮或國會爭論的費用還多，給予拜登有更多操作空間。拜登政府官員，也定期與限槍團體領導人會面，研議繞過國會進行限槍的做法。

其中包括聯邦貿易委員會(FTC)審查槍枝廣告錯誤或誤導性的安全聲明；教育部限縮學生買槍管道，或聯邦疾病防治中心(CDC)提供追蹤槍傷資料等。

政府也討論是否將槍枝暴力，列為公共衛生緊急狀態，以合法動用更多資金支持社區槍枝暴力防治計畫或強化執法。

白宮官員透露行政命令尚未完成，但以「堅實的跨單位進程」形容槍枝管制命令。

副總統賀錦麗也表示：「現在是國會該有確實動作，停止錯誤抉擇的時候了。這不是無視憲法第二修正案，純粹是我們需要合理的槍枝安全法案。在文明的社會中，你能拿著攻擊型武器上街完全不合理。這些是在戰場上使用，被設計來快速殺掉一堆人用的。」

拜登 白宮 聯邦疾病防治中心

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