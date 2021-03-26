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科州孤狼槍手首次出庭 坐著輪椅 眼神機警

編譯盧炯燊／綜合25日電
科州圓石市槍案嫌犯阿利薩25日首次出庭，坐輪椅進入法庭應訊。(路透)
科州圓石市槍案嫌犯阿利薩25日首次出庭，坐輪椅進入法庭應訊。(路透)

科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)槍擊案，21歲嫌犯阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)25日首次出庭應訊，其間需要坐輪椅。他的代表律師當庭要求先對兇嫌作出精神健康評估，然後才正式展開審訊程序。

被控十項一級謀殺及一項企圖謀殺罪的阿利薩，在簡短的審訊中沒有發言，只是在法官提問時回答「是」。他需要坐輪椅，據信是在與警方駁火腿部中彈。儘管他戴著口罩，但從眼睛看來顯得很機警，來回看著律師與法官，而且膝蓋也可以左右移動。

圓石市地方檢察官多爾蒂(Michael Dougherty)表示，當局仍在調查有關槍擊案，並會提出更多控罪，但他沒詳細說明。

科州圓石市槍案嫌犯阿利薩25日首次出庭，在簡短的審訊中沒有發言，只是在法官提問時...
科州圓石市槍案嫌犯阿利薩25日首次出庭，在簡短的審訊中沒有發言，只是在法官提問時回答「是」。(美聯社)

阿利薩的公設辯護律師赫羅德(Kathryn Herold)沒有說明他的精神健康狀況訊息，但要求先作評估才繼續下一步審訊，法官同意有關要求，讓辯方能夠評估他的精神狀態，也給調查人員時間進一步蒐集證據，被告繼續收押。

調查人員表示會繼續就事件展開調查，不過至少從現在看來，無證據顯示此案與恐攻或恐怖主義有關。而在早前的槍擊案簡報會上，執法人員曾表示，兇嫌的家人相信兇嫌當時正受到某種精神疾病困擾，包括妄想症。兇嫌的親戚也向調查人員表示，兇嫌曾說過若遭人跟蹤或追逐時，就有可能產生暴力傾向。

阿利薩的辯護律師過去曾代表過科州2012年及2015年兩起槍擊案的被告，最終以兇嫌有精神病而脫罪。在這次槍擊案裡，律師可從調查人員方面了解阿利薩的精神及心理狀況，同時要求由精神病及心理醫生檢查，以確定他是否有能力應訊，若證明兇嫌無法理解審訊程序，審訊可以推遲。

而根據過去的案例，有精神病的被告最終可能會因精神錯亂而獲判無罪。

阿利薩1999年在敘利亞出生，從小移民美國並成為公民，根據他的臉書截圖，暗示擔心自己在手機上遭秘密跟蹤，也顯示出他對伊斯蘭教義、移民及武術很感興趣。

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