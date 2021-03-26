狼醫性侵案 南加大砸10億和解創紀錄

南加州大學學生走進該校保。(美聯社）

前南加州大學 保健中心婦科醫師丁鐸(George Tyndall)校園性侵 案，25日達成巨額民事和解；受害者代表律師宣布，南加大 校方同意支付710名提控女性8億5200萬元和解費，是歷來金額最龐大的大學校園性侵及人身傷害和解協議。

南加大之前已同意支付2億1500萬和解費，給另一樁同樣針對丁鐸的校園性侵、涉及1萬8000名女性的集體訴訟案；如今連同25日在洛杉磯高等法院宣布的這項和解協議，南加大支付的和解金額總計高達10億6700萬元，創下高等教育界性虐待案件最高和解費紀錄。

現年74歲的丁鐸因涉嫌在2009年至2016年於南加州大學保健中心性行為不端，面臨35項刑事指控；丁鐸拒不認罪，目前交保候審；若丁鐸被定罪，刑期最高可達64年。

丁鐸是南加大學生保健中心自1989年到2016年唯一的專職婦科醫生，有關他的校園性侵醜聞，最早於2018年透過洛杉磯時報(Los Angeles Times)調查報導曝光。

報導指出，丁鐸早自1990年代即在校內遭人投訴性行為不端，但直到2016年一名護士向強暴危機中心報案，南加大才將丁鐸停職，並展開內部調查；次年，丁鐸悄悄辭職還拿到大筆遣散費。

等到洛杉磯時報開始就此與南加大工作人員聯繫，校方才通知加州醫學委員會；紀錄顯示，丁鐸的醫療執照在2019年9月被沒收。

南加大學稍早同意支付2億1500萬元的集體訴訟案和解費給1萬8000名女性患者，不論她們是否正式提出性騷擾或性侵指控；每人獲賠金額從2500元到25萬元不等，這筆和解金可望在3月發放。

南加大另外還有一項涉及丁鐸的50起其他案件和解協議，但並未對外公開；律師說，25日的和解協議沒有附帶保密條款。

南加大支付逾10億元和解費，已遠超過其他為性侵醜聞支付的和解費用的大學。

先前密西根州立大學同意支付5億元，與300多名女性指控遭奧運女子體操國家隊「狼醫」納瑟(Larry Nassar)性侵索賠案和解，當時創下校園性侵案最高和解金額，遠超過賓州州立大學支付35名年輕男子指控美足助理教練桑達斯基(Jerry Sandusky)性虐待的1億900萬元和解費。

原告律師曼利(John Manly)表示，「南加大支付10億元，是因為他們知道自己必須承擔責任。我們能夠在法庭上證明，南加大在丁鐸擔任校醫將近30年的大部分時間內，都知道丁鐸對患者性侵。」

南加大校長卡洛‧福爾特(Carol Folt)在丁鐸性醜聞案爆發後，於2019年接任新校長並著手改革；她在寫給學校社區的一封信中表示，希望這項和解「能為那些遭受丁鐸施虐的女性提供一些救濟」，「那些女性因他是醫生而相信他，卻經歷痛苦遭遇，我深感抱歉，我也很欽佩她們願意勇敢地站出來。」