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自嘲「失言機器」 拜登上任後首場記者會來了

編譯盧炯燊／綜合24日電
拜登總統24日在紀念「同工同酬」的活動上致詞，他將於25日舉行上任以來的首度記者會。他自嘲是「失言機器」多次口誤。(歐新社)
拜登總統24日在紀念「同工同酬」的活動上致詞，他將於25日舉行上任以來的首度記者會。他自嘲是「失言機器」多次口誤。(歐新社)

拜登總統1月20日就職以來一直未舉行過正式的總統記者會，引發外界質疑；而這場遲來的記者會將於25日下午舉行，帶給拜登另一個考驗。

78歲的拜登自嘲是「失言機器」(gaffe machine)，大選期間多次口誤與用詞混亂，就職後仍未改善，加上沒有舉行記者會，結果遭外界質疑失智，甚至無法履行職務等；媒體也注意到，拜登在競選期間已極少舉行記者會，即使有也通常是在活動結束後才接受非正式訪問，且每次只回答一兩個問題。

因此外界認為，白宮不為拜登舉行記者會，是要保證他有媒體曝光度的同時，也避免發生失誤。

白宮本身也意識到，拜登迄今仍沒舉行白宮記者會已引起廣泛關注，也已成為新聞，一些保守派聲稱拜登是在隱藏某事。有消息指出，白宮助理已於本周與拜登舉行了一次模擬記者會。

其實白宮對此也非常緊張，也了解到拜登過去失言的歷史，而拜登本人一樣自嘲為「失言機器」。

這些年來，總統的記者會不僅讓外界藉此了解總統的思路，也關注政策內容，甚至更多。

就以拜登之前的四任總統為例，柯林頓上任60天內舉行了一次個人白宮新聞發布會，之後更加頻密；若與到訪外國領袖的聯合記者會，次數更多，柯林頓至少四次，川普有五次，歐巴馬也有兩次。

歷史學家庫馬爾(Martha Joynt Kumar)統計過，第28任總統威爾遜(Woodrow Wilson)在1913年舉行了第一次總統記者會，之後歷任總統都有這個習慣。第30任總統柯立芝(Calvin Coolidge)平均每年舉行73次。艾森豪(Dwight Eisenhower)則是在1955年第一個創下在電視上播放記者會的總統。

美聯社報導，甘迺迪是第一個實行電視直播記者會，每月平均兩次；尼克森則是第一個在電視黃金時段舉行記者會的總統，雷根也喜歡在黃金時段在白宮舉行記者會。

柯林頓在1998年2月6日舉行的記者會上撒謊，聲稱與白宮見習生陸文斯基(Monica Lewinsky)沒有性關係，結果成為日後遭彈劾的證據。

拜登 白宮 柯林頓

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