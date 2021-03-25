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槍擊與移民 恐亂了拜登施政順序

編譯潘勛／綜合24日電
佛州一家槍店員工正為顧客檢查槍枝；最近的兩起大規模槍擊事件，恐打亂拜登的施政順序。(Getty Images)
佛州一家槍店員工正為顧客檢查槍枝；最近的兩起大規模槍擊事件，恐打亂拜登的施政順序。(Getty Images)

拜登政府本自豪施政有謀有略，次序拿捏得準，特別是通過1兆9000億元的新冠紓困案之後，打算推出翻新全國的3兆元基礎建設案，但南方邊境移民突增，又連續發生兩起大規模槍擊事件，共和黨大做文章之外，民主黨各派為槍枝管制、移民等施政先後之爭勢必加劇。

美聯社報導，拜登打算展開「幫忙來了」(Help is Here)行程，到各地宣揚政府致力於協助人民掙脫新冠疫情，但是美墨邊境孤身未成年移民突增，讓白宮絞盡腦汁，同時還得對付共和黨在全國發動想限縮投票權的法案。

拜登施政手法縝密，是想突顯自己與前任總統川普的亂七八糟大為不同，但過去一周突發狀況讓人想到：即便最有紀律的政府，其事先謀畫也無法包天包地。

前總統小布希的白宮發言人傅雷雪(Ari Fleischer )表示，每個總統及其團隊都有計畫、抱負，但計畫總跟不上變化，外來干擾逼得白宮改採守勢，或得即興發揮，或幾乎天天改計畫。

總統最珍貴的資產就是時間，尤其是剛上任幾個月，距離下次選舉還最遠，目前跡象顯示，值此重大時刻，拜登的考驗大增，民主黨五花八門的派系，其耐心似在流失。

拜登先以打敗川普、繼之以對抗新冠挽救經濟而團結全民主黨；但謀士們已承認，接下來白宮該推什麼，是槍枝管制、移民、投票權還是氣候變化？黨內已開始角力，遑論共和黨在外虎視眈眈，半票也不支持新冠紓困，還就移民大增趁機掌握話語權。

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