亞市防彈衣男攜五槍進超市 警方立即逮捕

剛發生過按摩院血案的亞特蘭大市，24日又驚傳一名男子攜帶五把槍，身穿防彈衣進入連鎖超市。有人注意他行徑詭異，通報警方，並火速逮捕他。(截屏自電視畫面)

科羅拉多州 金蘇柏超市濫殺案仍讓人膽寒之際，亞特蘭大 市24日又傳出一名身穿防彈衣的男子攜帶五把槍，走進一家連鎖超市；所幸有人注意到這名男子行徑詭異，立刻通報警方將他逮捕，才未釀成悲劇。

事發地點位於該市中城區的亞特蘭大站(Atlantic Station)一家大眾超市(Publix Supermarket)，據稱該區屬商業與住宅混合的地區。亞特蘭大市上周才發生過三家按摩店和水療店八人被槍擊 的命案。

根據警方初步調查，目擊證人指出一名公然攜帶步槍的男子在24日下午約1時34分進入該超市的洗手間，該名證人隨即通知超市經理並報警。

來源：11Alive YouTube頻道

亞特蘭大警察局發言人表示，犯案男子是22歲的馬力(Rico Marley)，目前被警方控告行為魯莽罪，並移送富爾頓郡(Fulton County)監獄。

警方發現馬力身上共攜帶五把槍，包括兩把長槍和三把手槍，還身穿防彈衣；警方表示，馬力在被逮捕前企圖快步離開洗手間，「當該男子從洗手間走出來，突擊隊立刻上前將其逮捕」。

警方表示，目前馬力還在拘留中，有關單位也派遣專業人士為他的精神和心理狀況進行評估，全案調查仍持續進行。

此外，警方人員還指出案發的同一家超市內還發現一只包裹，但警方尚未證實與馬力有關。

現階段警方仍未公布馬力是否擁有槍枝執照，不過大眾超市與其他連鎖超市於2019年結盟，在部分公開攜帶槍枝合法的州，包括喬治亞州，都禁止任何人攜帶槍枝進入。

最近槍擊事件頻傳，上周該市三家亞裔開設的按摩店和水療店才被攻擊、一共八人死亡，科羅拉多州圓石市(Boulder)兩天前也在超市發生槍擊案、造成十人死亡，也使民眾人心惶惶。