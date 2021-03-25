哥倫邦高中血案到奧羅拉影院屠殺 科州屢傳槍擊濫殺

科羅拉多州的槍枝暴力氾濫，圖為圓石市民眾紀念在金蘇柏超市濫射命案中遇害的十名無辜民眾。(Getty Images)

科羅拉多州的槍枝暴力氾濫，在近代美國 尤其顯著，從讓人記憶猶新的哥倫邦高中血案，到奧羅拉電影院 屠殺，在在記註著該州走過的悲痛，更讓居民提心吊膽，擔心歷史重演。

「華盛頓郵報」依時間排序，整理出該州的濫殺事件：

●1993年12月14日，一名槍手闖進奧羅拉(Aurora)查克起司(Chuck E. Cheese)餐廳濫射，造成四名員工死亡，一人受傷；死者中有三人為青少年。槍手有長期犯罪史，原被判死刑，但在科州廢除死刑後，改為終生監禁不得假釋。

●1999年4月20日，兩名學生想炸掉位於利特爾頓(Littleton)的哥倫邦高中(Columbine High)，但自製炸彈不成，而持槍進校園射殺12名學生和一名老師，傷及逾20人，最後兩人自戕。

●2001年7月3日，一名42歲男子手持步槍，到伯克立夫露營車營地和一間墨西哥移民常去的雜貨店濫射，造成四人死亡、三人受傷，最後槍手向警方投降。兇嫌後來因為精神失常而判無罪，他被送到州立精神醫院。但丹佛郵報(Denver Post)報導，該名男子2012年經常出院露營郊遊。

● 2007年12月9日，一名24歲槍手先到他多年前離開的基督教青年使命團(Youth With A Mission)開槍，約12小時後再到新生命小組教會(New Life Church)開槍，兩起槍擊造成四人死亡、五人受傷，最後槍手自殺。

● 2012年7月20日，24歲槍手在奧羅拉電影院朝院內等看蝙蝠俠最新電影的觀眾掃射，造成12人死亡和58人受傷，槍手向警方投降，被判逾3000年刑期；這起案件創下當時死傷最多的紀錄。

● 2015年11月27日，一名有精神史的槍手鎖定執行墮胎的婦女健康診所，開槍殺死三人，包括一名警察 ，並射傷九人；最後槍手因缺乏受審能力一直被禁錮在醫院。

● 2021年3月22日，21歲兇嫌在圓石市(Boulder)金蘇柏(King Soopers)濫射，造成10人死亡，包括一名警察。