拜登政績好壞 另一位「老喬」成關鍵因素

2010年時任副總統的拜登(右)，監誓民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(左)就職；兩人有數十年交情，但曼欽最近公開跟拜登唱反調。(Getty Images)

拜登 總統(Joe Biden)與民主黨 籍的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)都是東岸藍領家庭出身，在政壇有數十年交情；如今曼欽更成為對拜登政績成敗有龐大影響力的關鍵少數，多年情誼面臨考驗，也讓兩個同名的「老喬」(Joe)之間，出現錯綜複雜的糾葛。

有線電視新聞網(CNN)報導，前總統歐巴馬任內，白宮 如果有事情要與曼欽聯絡，任何白宮官員或幕僚出馬都沒用，唯有當時的副總統拜登出面才能搞定。

西維吉尼亞州州長出身的曼欽當選聯邦參議員到華府後，對於「與幕僚對話」向來沒興趣；消息人士說，包括與白宮西廂官員對話在內，只願意跟拜登交涉，「在整個行政團隊裡，曼欽只肯聽拜登的」。

如今拜登與曼欽的互動成了華府最受矚目的焦點，牽動著拜登施政能否成功，更影響拜登計畫推出的政策能否落實，包括投票權及槍枝安全改革等。

兩黨在參院席次各半下，民主黨在法案投票時無法容許任何跑票空間，包括曼欽在內的極少數中間路線派民主黨參議員，頓時成為法案能否過關的關鍵少數；報導指出，這些極少數參議員在成為輿論關注焦點的同時，白宮官員私下也對他們恨得牙癢癢的。

科羅拉多州超市發生十人死亡槍擊案後，拜登表示將對槍枝管控採取行動；2012年，康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)20名學生及六名教職員工死亡的校園槍擊案後，拜登與曼欽曾合作草擬槍枝管制法案，但後來沒能立法成功。

本月稍早，眾院表決通過購槍者接受全面背景調查(universal background checks)法案，但曼欽23日表示不支持眾院的這項法案。

報導指出，曼欽的發言等於公開跟拜登唱反調，也讓民主黨內部對於槍枝管制的意見分歧浮上檯面，就算民主黨已經入主白宮，也拿下國會多數，內部問題同樣擺不平。

對於民主黨人士提議對「費力把事拖」(filibuster)設立防堵機制，曼欽也不贊成，他也是到目前為止唯一還沒在投票權提案上簽署的民主黨參議員。

報導分析，支持者眼中的曼欽胸有成竹，反對者則覺得他自以為是，但曼欽對於掌握足以對白宮施壓的影響力，出手毫不手軟，包括公開反對拜登提名的白宮預算局長人選；疫情紓困法案為失業補助提供免稅，曼欽也不同意。

消息人士透露，經過多位民主黨參議員從中協調，拜登日前終於打了電話給曼欽，但幕僚則建議拜登務必謹慎，不要讓狀況變得更加棘手。

知情人士說，拜登在通話時選擇給曼欽更多空間，聆聽曼欽對於紓困法案的憂慮，也希望曼欽秉持良心對紓困法案投票。

報導稱一名顧問指出，曼欽非常了解拜登的「紅線」(red lines)為何；白宮官員也表示，白宮與曼欽及曼欽辦公室仍經常保持聯繫。