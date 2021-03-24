21歲兇嫌 哥哥說他反社會 曾威脅殺人 作案動機仍不明

警方提供的被捕兇嫌是21歲的阿利沙，高中曾學習柔道，性格孤僻，抱怨沒有女友。(路透)

21歲的嫌犯阿利薩(Ahmad Alissa)在科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)槍擊 案中槍殺10人，阿利薩34歲的哥哥阿里．阿利薩(Ali Aliwi Alissa)形容弟弟，「非常反社會」且性格偏執，高中時就曾說自己「遭人追逐，有人在他身後，有人在找他。」

阿里向新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)形容弟弟心理狀況混亂不安說，「他和我妹妹在餐館吃午餐時說，『有人在停車場，他們在找我。』妹妹出去看，沒有看到人。我們不知道他腦袋裡發生什麼事。」

阿里認為弟弟有精神疾病，「這無關政治動機，這是精神疾病。」

警方提供的被捕兇嫌是21歲的阿利沙，高中曾學習摔跤，性格孤僻。(路透)

阿利薩生於敘利亞，三歲移民美國，高中是摔跤隊選手；與家人住在科州丹佛郊區阿瓦達(Arvada)，距離他大開殺戒的金蘇柏超市約30哩；他的哥哥阿里表示，槍擊案發生後，當局整夜在他家搜查。

阿里還表示，「這傢伙以前在高中時經常受欺負，他本來很外向，上高中受到很多覇凌之後，開始變得反社會。」

但丹佛郵報(Denver Post)報導，有人指出阿利薩很「暴力」，大家都「很怕他出現在附近」，說他曾威脅要殺死隊友；2017年，他曾因出拳打了一個嘲笑他種族的人被捕。

被捕的21歲兇嫌在社群媒體上抱怨沒有女友。(取自推特)

據報導，阿利薩個人臉書 註明自己「1999年生於敘利亞，2002年來美」；他定期在臉書貼文，過去18個月來，曾貼出標籤「要找女友」(NeedAGirlfriend)）和有關電玩遊戲的表情包。

他的貼文也顯示，他討厭川普；2019年7月，他曾在臉書上留言大罵：「是的，如果能阻止那些有伊斯蘭恐懼症的種族主義者竊聽我的電話，讓我過正常生活，我可能會做到。」

阿利薩臉書頁面曾分享一段帶有字幕的影片，標題是「獄卒先關掉身上的錄影機，然後不斷毆打一名精神狀況有問題的囚犯」，「這是不對的。」

紐約時報 則報導，由於阿利薩和聯邦調查局(FBI)正在調查的其他人有聯繫，所以FBI知道阿利薩的存在，但阿利薩行凶動機到底為何，至今警方仍未說明。