51歲殉職警 40歲放棄科技業高薪考警察 身後留下7子女

51歲警員塔利，獲報率先趕到超市現場，不幸英勇殉職。(美聯社)

科羅拉多州圓石市金蘇柏超市槍擊 案造成十死慘劇，令人唏噓的是，首名衝入超市而殉職的員警塔利(Eric Talley)，因為愛家、愛親友、愛鄰里，40歲時放棄科技業似錦前程，報考警校，卻也因此喪命，遺下七名子女；拜登 總統23日也讚譽他為「美國 的英雄」。

享年51歲的塔利擁有電腦通訊碩士學位，2010年前在資訊科技(IT)業界有穩定工作及美滿家庭，但是當年好友因酒駕車禍喪生，讓他決定轉業投考警校。

科州阿拉帕霍縣(Arapahoe)治安官辦公室警官赫爾科(Jeremy Herko)表示，塔利放棄了自己在資訊業界的薪水及陪伴家人的時間，在工作前途未卜下投考警校，舉措令人印象深刻。

塔利姐姐克絲汀‧布魯克斯(Kirstin Brooks)表示，塔利從小就勇於承擔責任，家庭幸福美滿；布魯克斯表示，當塔利聽到有槍擊案發生的時候，第一個想法一定是「裡面還有孩子們」，他愛他的家庭，「他第一個衝到那裡，就是因為那裡的人都有家庭。」

塔利的父親荷馬·塔利(Homer Talley)也表示，塔利「比誰都更愛家庭」，但是自己「不畏懼死亡」，而是畏懼「家人面臨死亡」。

圓石市長韋弗(Sam Weaver)稱許塔利是「英勇的公僕」；拜登則向塔利家人致上最深切的哀悼，表示塔利雖然會掛念家人，但是需要行動的時候，塔利並未對自己的職責感到猶豫，為挽救更多人命而犧牲，可謂「美國英雄」的典範。

槍案發生時，企圖鎖上超市大門而不幸遇害的前台經理奧德斯，只有25歲。(臉書)

22日在槍案中殞命的十人中，除塔利外，還有三名超商職員，包含25歲的前台經理奧德斯(Rikki Olds)：奧德斯的祖母珍娜·奧德斯(Jeanette Olds)形容，奧德斯「心地善良可愛且富朝氣」；叔叔羅伯特·奧德斯(Robert Olds)則轉述奧德斯朋友的說法，表示當兇嫌在停車場開槍的時候，她仍企圖去鎖上超市的大門。

這起凶案的嫌犯、21歲阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)已被控十項謀殺罪。