科州超市爆槍擊 至少10死 一警殉職

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏(King Soopers)超市22日當地時間下午發生槍擊 案，一名嫌犯開槍傷及多人，造成至少10人死亡，包括一名警察 ；嫌犯已遭警方逮捕，正在接受治療；媒體拍攝畫面可見，多名傷者橫躺在超市內外。

圓石市警察局長哈洛德(Maris Herold)表示，共有十人身亡，包括51歲的殉職警察塔利(Eric Talley)；他是事發後最先到場因應的警察，2010年起便在該警局任職。

「塔利肩負多職協助圓石市警局和圓石社區。」哈洛德說：「我只能告訴大家，這名警察趕到現場後的英勇行動。下午2時30分時，圓石市警察局開始獲報該區傳出多起槍聲。」

哈洛德指出，有線民報案稱有人疑似持步槍，塔利便趕往現場，他是第一個到場的警察，之後不幸中彈殉職。

警方表示，此案有多人死亡，目前仍在調查罹難人數，並陸續通知死者家屬；目前也不曉得事發當時超市內有多少人。

圓石市警察隊長山口(Kerry Yamaguchi)表示，目前有一名嫌犯遭拘捕，但仍在調查此案是否為獨自犯案，兇嫌動機仍不明且尚未被控罪，也尚未安排法院聽審，須等待進一步調查。

山口表示，調查才剛開始，目前該嫌犯正接受治療，目前不清楚兇嫌使用的武器類型，或者是否全副武裝；先前媒體報導，兇嫌疑似使用AR-15步槍。

該超市外可見多輛救護車和警車，還可看到警方突擊小組車輛移動，現場至少有三架直升機在屋頂。媒體拍到，有警方在屋頂上走動。

該超市有些窗戶破碎，警方用擴音器宣布，該建築已遭包圍，要求嫌犯高舉雙手繳械投降。

一名消息人士事發後報警指出，一人在停車場中彈，警方趕到現場時，兇嫌也朝警方開槍；隨後警方突擊小組(SWAT)抵達現場，聯邦調查局(FBI)在圓石警察局請求下，也到場協助調查。

一名當時在店內的母親表示，她馬上帶兒子跑出超市，然後看到停車場躺著一個人，「我知道我們沒辦法幫那個人，我們必須離開。」

另一名目擊者表示，大家互相幫忙逃出店家，「我沒看到槍手，只看到一張張慌張的臉。」

他表示，從沒想過圓石市會發生槍擊案。一名男子當時與家人在店內接種新冠疫苗，他說全家躲在櫃子一小時，才從屋頂獲救離開。

圓石市警察局22日下午2時49分在推特警告居民，金蘇柏超市現場有槍手犯案，要求民眾遠離該區。

案發沒多久，媒體拍到一名裸著上身的男子在超市遭捕，雙手上銬遭警方送上救護車；該名男子手臂和右腿血跡斑斑，但不清楚該名男子是否與店內槍擊有關，警方事後表示，無法確認該名男子是誰。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日表示，拜登 總統已聽取槍擊案簡報，並持續更新相關進度；科州州長波利斯(Jared Polis)表示會密切關注這起案件，並承諾會提供一切公安資源，呼籲各方耐心等待執法人員清空該地；圓石市市長韋弗(Sam Weaver)則感謝警方和急救人員協助。