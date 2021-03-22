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重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

編譯潘勛／綜合21日電
共和黨批評拜登政府處理當前邊境移民狀況的手法，指早早推翻川普政府的邊界執法政策，才導致史上最大移民潮出現在邊境。圖為被拘押在德州的中美洲無證移民。(美聯社)
共和黨批評拜登政府處理當前邊境移民狀況的手法，指早早推翻川普政府的邊界執法政策，才導致史上最大移民潮出現在邊境。圖為被拘押在德州的中美洲無證移民。(美聯社)

官員表示，拜登總統1月20就任後，著手解除川普某些冷酷的反移民措施，便預料到南方邊界移民會大增，但「沒想到這麼多」；民主黨除責備前政府交接不合作，中美洲新冠疫情惡化致人民逃難，也指責共和黨誇大目前移民問題，企圖從中獲取政治利益；白宮希望由國會眾院提出移民制度改革法案，盼從根本上解決移民問題。

有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨已大肆批評拜登處理當前邊境移民狀況的手法，說拜登一執政便早早推翻川普政府嚴峻的邊界執法政策，才導致史上最大移民潮出現在邊境；一名國土安全部官員還說，「這些傷口是自找的」。

民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)與國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)前往邊界收容機構視察後表示，替未成年、無陪護兒童移民的收容處境難受，但川普留下堆積如山的爛攤子，叫現任政府收拾，而拜登政府用盡心力，想以人道維繫法治。

海關與邊境保護局(CBP)前代理局長摩根(Mark Morgan)表示，早有警訊會發生當前狀況，拉丁美洲新冠疫情惡化，又受颶風摧殘，導致偷渡美國的移民大增；摩根形容，他為此曾一而再、再而三向拜登交接團隊特別示警。

但拜登政府官員表示，川普團隊選後兩個多月交接時未充分合作，故意不讓他們了解實情；該官員對當前政府準備不足的說法也特別火大，他表示有所提防，很多人都愛高喊危機，但實際上運作得還不錯。

白宮跨政府事務公室(office of intergovernmental affairs)主任羅德里奎茲(Julie Chavez Rodriguez)指出，拜登執政以來了解到川普政府的遺緒絕對可稱爛攤子，舊有合法移民體制蕩然無存，連執法部門都欠缺人手；另外，川普擋人、不給前來美國的政策，也助長更多人在墨西哥等候入美時機。

共和黨批評拜登政府處理當前邊境移民狀況的手法，指早早推翻川普政府的邊界執法政策，...
共和黨批評拜登政府處理當前邊境移民狀況的手法，指早早推翻川普政府的邊界執法政策，才導致史上最大移民潮出現在邊境。圖為被遣返到墨西哥的無證移民遙望美墨邊境海關。(路透)
共和黨批評拜登政府處理當前邊境移民狀況的手法，指早早推翻川普政府的邊界執法政策，...
共和黨批評拜登政府處理當前邊境移民狀況的手法，指早早推翻川普政府的邊界執法政策，才導致史上最大移民潮出現在邊境。圖為非法越境的無證移民被拘押。(美聯社)

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