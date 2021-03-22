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重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

拜登政府撥款8690萬 租旅館收容無證客

編譯潘勛、盧炯燊／綜合21日電
德州的無證移民臨時收容中心問題多多，大部分用水可能含有毒物質，該州環境監管部門已下令禁止飲用。 圖為無證移民排隊等待辦理手續。(美聯社)
德州的無證移民臨時收容中心問題多多，大部分用水可能含有毒物質，該州環境監管部門已下令禁止飲用。 圖為無證移民排隊等待辦理手續。(美聯社)

德州非營利組織「奮進」(Endeavors)21日表示，拜登政府已撥款8690萬元給移民及海關執法局(ICE)，供該局租用毗鄰邊界的旅館，供已遭官方逮捕但仍在處理程序、未即驅逐出庭的無證移民家庭居住。

ICE透過奮進租用1239張床位，另提供「其他必要服務」；待遣返無證移民家庭會接受全面健檢，包括新冠肺炎篩檢。

奮進組織執行長阿爾曼(Jon Allman)證實，由國土安全部取得的合約，提供「重要服務給移民人家，該組織自2012年起便一直提供給移民，延續至今。」

為緊急收容移民青少年，聯邦當局在德州西部匆匆改造油田工人營區為克難中心，但四天下來發現有諸多安全難題，例如目前住進營區的兒童經檢測，有一成確診為新冠肺炎陽性，至少一名兒童住院醫治，現已停止再收容青少年移民入住。

一位服務於該德州密德蘭(Midland)緊急收容中心的官員表示，到該地服務的紅十字會志工大多數不會講西語，而入住的青少年移民大多來自口操西語的中美洲。

負責監管無證兒童拘留設施的衛生部已通知密德蘭收容中心，不再計畫把更多移民青少年送到當地。

另外，據悉由於密德蘭收容中心大部分用水可能含有毒物質，該州環境監管部門已下令禁止飲用。

德州環境質量委員會指出，密德蘭收容中心的自來水只能用沖廁所或洗衣服，目前仍未確定是否飲用安全，也不知道營內被收容的兒童裡，有多少人為了貪圖方便，打開水龍頭直接飲用。目前當局向營內兒童提供瓶裝水。

不過衛生部表示，密德蘭收容中心的水，被認為是飲用水，同時經過定期測試，水質超過標準。不過衛生部沒有透露是誰做了測試及測試發現了甚麼。

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