夢想生法案 德賓力拚參院共和黨人支持票

民主黨籍伊利諾州聯邦參議員德賓21日表示，已掌握到將近足夠的共和黨支持票數，讓「夢想生法案」在參院通過。(路透)

對於讓「夢想生 法案」能夠克服共和黨使出「費力把事拖」(filibuster)冗長辯論拖延戰術而表決過關，聯邦參院多數黨黨鞭、民主黨籍伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)21日表示，目前已經掌握到將近足夠的共和黨支持票數。他指出：「我覺得我已經很接近了。」

夢想生法案是拜登總統上台後想要通過的重要移民 改革項目之一，內容將讓童年時期被以非法入境方式帶到美國、俗稱「夢想生」(Dreamers)的無證年輕移民，獲得申請入籍的合法管道，包括永久居留權(permanent residency)以及成為美國公民 。

德賓接受有線電視新聞網(CNN)談話節目「國情咨文」(State of the Union)專訪時說：「推動讓法案過關的過程中，我已經被冗長辯論阻撓過五次。我是掌握了多數票沒錯，但還沒達到60票。現在我湊齊60票了嗎？我覺得我已經很接近了。」

他表示，打算跟共和黨參議員坐下來談，詢問是否願意支持夢想生法案(DREAM Act)。他說：「我覺得我可以贏得某些支持。至於到頭來票數能否足夠，則有待觀察。」

德賓先前接受美國有線電視新聞網時說，如果大規模移民制度改革法案要在國會過關，讓目前大約1100萬在美居住的無證移民取得入籍機會，恐怕有實際困難。

21日受訪時，德賓表示，支持拜登的移民改革計畫「2021年美國公民法」(Citizenship Act of 2021)，因為「早就應該改革了」。不過，德賓也說，兩黨在參院各占50席的情況下，法案要能過關，確實不容易。

美墨邊境湧入大批偷渡客的危機尚未解除，讓拜登政府面臨各界嚴格檢視，沒有成年人陪伴的無證兒童人數更是日漸增加，主管機關為了安置問題手忙腳亂。