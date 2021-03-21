我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

種族歧視vs.種族滅絕 美中聯合國又火爆過招

編譯中心／綜合20日電
美國常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德。(路透)
美國常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德。(路透)

美國常駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)20日在會議上與中國代表交鋒，她稱身為非裔所經歷的種族歧視是種挑戰，但對中國和緬甸等國家數以百萬計的人而言更是致命；中國常駐聯合國副代表戴兵則提醒美國不要對別國指手畫腳。

路透報導，托馬斯-格林菲爾德在紀念國際消除種族歧視日的聯合國會議上表示，她是黑奴後裔，在少女時期曾擔任保母，遭遇過種族歧視；她說當時她照顧的孩子問她是不是「黑鬼」，「因為她父親這麼叫我」。

托馬斯-格林菲爾德說：「我們(美國)有缺失，深層且嚴重的缺失，但我們會談論，設法解決。我們不斷努力，希望可以讓這個國家比當年創建時更好。」

中國常駐聯合國副代表戴兵。(新華社)
中國常駐聯合國副代表戴兵。(新華社)

戴兵則回應說：「美國代表作為非洲裔在發言中，難得公開承認美國自身的人權劣跡，這更說明美方沒有資格對其他國家指手畫腳。」

托馬斯-格林菲爾德表示，「無論在哪裡，種族歧視仍是每天的挑戰，但對數以百萬計的人來說，不只是挑戰，更是致命。」

她說：「像在緬甸，當地洛興雅(Rohingya)等族群遭到壓制、虐待與殺害，為數驚人；或者在中國，政府對新疆維吾爾人與其他民族和宗教少數族群犯下種族滅絕與違反人道罪等罪行。」

戴兵強調，所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫。

他說：「如果美國真的關心人權，就該去解決本國根深蒂固的種族歧視、社會不公、警察暴力等問題」。

種族歧視 美國 中國

上一則

教室社交安全距離縮為3呎 教師工會反彈

下一則

亞城遇害者孫女悲慟：奶奶既是天使也是勇士

延伸閱讀

種族歧視vs.種族滅絕 美中聯合國也交鋒

種族歧視vs.種族滅絕 美中聯合國也交鋒
遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道
緬甸示威又濺血 1城鎮8人死、BBC記者被捕

緬甸示威又濺血 1城鎮8人死、BBC記者被捕
這也太狠了吧！踢球還是踢人？

這也太狠了吧！踢球還是踢人？

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」