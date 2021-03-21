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與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

老虎變身戰狼 楊潔篪的嗆辣轉變反映了什麼？

編譯中心／綜合20日電
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散。圖為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）與外長王毅，離開會場。(Getty Images)
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散。圖為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）與外長王毅，離開會場。(Getty Images)

美中外交高層會談在阿拉斯加安克拉治落幕，中國問題專家余茂春批評北京官員在會談中不守規則、失去外交官風度，「外交大失敗」；最讓人關注的是主談官員楊潔篪的轉變，曾經長袖善舞的「老虎楊」已變身成「戰狼」。

在兩天共三輪的對話中，兩國官員面對鏡頭均展現強硬姿態，其中18日原本安排僅數分鐘的開場白，由於中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪「超時演說」，演變成鏡頭前長達一個多小時的唇槍舌戰。

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)的首席中國政策規畫顧問余茂春告訴自由亞洲電台，「中共(官員)講了十幾分鐘，不守規矩、很不禮貌，沒有外交官的姿態」。這顯示中方代表不是帶著誠意來解決問題，只想利用鏡頭攻擊美國。

出生於中國的余茂春批評，「中國把中美關係所有的癥結，全部歸咎於美國，沒有自己反省的誠意，這是(中國)外交上的大失敗」。

對於中國外交近年展現的「戰狼」風格，余茂春分析，「以前戰狼外交在比較低層次的人身上，像外交部發言人，可能代表著基層官員、吃瓜群眾，現在由中國最高級別的外交官說出來，反映出中國的戰略力度」。

余茂春認為，「戰狼外交」只會讓中國的國際形象更加孤立，同時也顯示北京的外交手段非常僵化。在這場突如其來的「戰狼外交」表演上，最讓人關注的角色是楊潔篪的轉變。

余茂春說，「楊潔篪就是個外交官，以前顯得比較低調；現在他的調子轉得那麼強硬，不近人情，肯定是上面的指示，他不過就是個傳聲筒而已」。

中國 余茂春 楊潔篪

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