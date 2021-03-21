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與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

美中辣嗆…凸顯拜登政府面對中、俄強力挑戰

編譯潘勛、盧炯燊／綜合報導
專家預期美中關係將陷入長期僵局。圖為中國國家主席習近平2015年9月訪美，副總統拜登在華府迎接。(美聯社)
專家預期美中關係將陷入長期僵局。圖為中國國家主席習近平2015年9月訪美，副總統拜登在華府迎接。(美聯社)

拜登政府與中國外交高層的首度晤面19日結束，雙方以辛辣言詞叫板，讓美、中較勁更為突出，兩國本來煞費苦心，想建立滑坡擋板，避免緊張關係更為惡化，此一會後似乎反而雪上加霜；另方面，拜登上任後，為了力圖與其前任川普有清晰的區別，要維護美國的全球地位，使得華府與兩個地緣政治對手中國及俄羅斯的關係，面臨嚴峻考驗。

拜登政府面對中、俄羅斯強力挑戰。(美聯社)
拜登政府面對中、俄羅斯強力挑戰。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，拜登治下首次舉辦美中外交高層會，測試美方戰略，想把兩國關係分門別類，看可不可行；布林肯描述，戰略有競有合，另有敵對成分。

為達目的，美、中會談前，拜登政府糾合亞洲盟國展現支持，向中方某些高官祭出制裁，北京在18日會談開幕式上發火，部分原因就在如此。

雙方當著記者團眼前公開反唇相譏，曝露出兩國政府間的不信任變深，想合作可能變得更難。

政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)中國專家艾莉遜‧夏洛克(Allison Sherlock)表示，任何盼望美中降低關係緊張的人，尤其是商人，都可以看得出至少短期而言並不可能。

外交政策專家另表示，這次會議不歡而散，顯示兩國之間對國力天平的移轉，領略各有不同；保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)中國專家白邦瑞(Michael Pillsbury)表示，中共中央外事辦公室主任楊潔篪嗆辣談話的力道，預示未來兩國打交道很困難；楊的語調似乎大不同於以往，認為中國目前不僅與美國平起平坐，甚至還更優越，美方必須找出更大影響力，勝過中國才行。

拜登政府對中方態度似乎比前川普還強硬。圖為中國國家主席習近平本月初在北京出席中國...
拜登政府對中方態度似乎比前川普還強硬。圖為中國國家主席習近平本月初在北京出席中國人大會議。(Getty Images)

在過去一個星期，拜登政府對中、俄採取了極強硬的路線，包括在美中高層會談上責難中國，以及拜登在17日接受美國廣播公司(ABC)的專訪中，指責俄羅斯總統普亭為「劊子手」。

拜登對普亭的強烈批評，反映出他要扭轉川普對俄羅斯較為溫和的立場；而國務卿布林肯及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)對北京的嚴厲批評，反映出是繼續川普政府的做法。

這種對比鮮明的風格，表明拜登打算改變多年來一般認為美國對俄羅斯較為軟弱的印象，同時反駁川普自去年大選以來，指他對中國還不夠強硬的說法。拜登顯然同時將美俄、美中關係推向嚴峻考驗的局面。

面對俄羅斯與中國的挑戰，布林肯22日將前往布魯塞爾與北約及歐盟官員會談；國務院表示，布林肯此行旨在強調拜登政府決心加強與北約盟國關係，應對俄羅斯；同樣他早前到訪日本及南韓，無非也是為了與這兩個東亞國家組成同一陣線，應對中國。

拜登 中國 俄羅斯

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