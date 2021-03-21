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與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

編譯中心／綜合20日電
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中高層在阿拉斯加舉行會談，事先說好雙方開場發言只有短短兩分鐘，最後卻超過一小時，雙方番唇槍舌劍，濃濃的火藥味令世界側目；中方指責美方不顧外交禮儀，開場白嚴重超時，而美方也指責中方發言超時，並指責中國官員譁眾取寵，故意製造戲劇效果；孰是孰非，充滿爭議，但根據美國媒體的錄音紀錄，中國官員開場白時間遠多於美國官員。

美國公共電視網(PBS)特派員西夫林(Nick Schifrin)在會談後根據開場白的錄音紀錄發表推文指出，國務卿布林肯的開場白時長2分27秒，國家安全顧問蘇利文講話2分17秒，而隨後中國中共政治局委員、中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪的講話時間是16分14 秒，之後口譯員花了3分26秒文翻譯，中國國務委員兼外長王毅的講話是4分零9秒；中方的發言時間遠遠超出美方。

中國外交部發言人趙立堅在被問到中國說美方嚴重超時的根據時，沒有直接回答，而是要求記者查詢中方官員就兩國對話進行的背景吹風會，他還強調，美方不遵守事先有關發言時間的約定，挑舋在先。

新華社的報導援引中方官員的話說：「中方帶著誠意同美方對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備，但美方開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端；這不是待客之道，也不符合外交禮儀。」

美國官員也指責中國代表違反了外交禮儀。路透援引一名美國官員的話說，會談之前雙方同意四名官員每人作兩分鐘的簡短發言，「中國代表團看起來是為了作秀，重在戲劇化表現而非實質性會談。」國務院發言人波特(Jalina Porter)也表示，中國代表的表現「戲劇化」，「可能是給中國觀眾看的」。

中國媒體指責美國在這次對話中充滿了「小心機」，例如美方對楊潔篪和王毅的話做完回應後，不等楊和王作出回應，就驅趕記者離場。不過美聯社拍攝的視頻顯示，布林肯要求記者等一下，因為他認為楊潔篪的講話超時，他需要補充發言，他和蘇利文分別補充發言後， 記者們才再次被要求離開。

美國之音報導，根據西夫林的推文，楊潔篪隨後批評美國以居高臨下的語調發言，並稱要求記者離場證明美國不支持民主；而美方的解釋是：之所以不讓中方補充發言，是因為這樣一來中方又會超時，將是另一種「不公平」。

「金融時報」報導，美中高層官員這次都打破了外交傳統，不尋常地讓大眾目睹美中之間逐漸擴大的嫌隙，顯示中國自認已不再需要遵守外交會議中必備的禮節。

中國 美國 楊潔篪

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