美中兩強互槓 太極打成拳擊 外交意在內銷

國務卿布林肯(前)和國家安全顧問蘇利文，19日在美中外交高層會談結束後一起出席記者會。(美聯社)

美中外交高層首長對話在阿拉斯加一登場，兩國代表就把外交應有的太極打成了拳擊；原定10分鐘的對媒體開場白，暴走成超過1小時的加時賽；雙方選手勤做筆記、緊抓痛點、上場再打，但互嗆揮拳的目的並不是對方，只想滿足各自在國內觀戰的愛國觀眾。

也可以說，這是一場出口轉內銷的宣傳大會。美國 批判中國 侵害人權，中方反批美國屠殺黑人，吵完一輪意猶未盡，硬要留下媒體記錄，開啟麥克風再戰第二輪；看得出雙方皆有備而來，備妥多套劇本因應。

按照美方定義，這是一場「盍各言爾志」的一次性、非戰略性對話；美方主談的國務卿布林肯開場也直白明快，點出美國和盟邦都對中國有意見，再挑新疆、香港和台灣，也談美國與盟友因中國而受損的利益，更毫不留情地提醒中方：「別想和美國對著幹。」

但中方主談的中共中央外事辦主任楊潔篪可不這麼想，警告美方不要干涉中國內政，企圖「扼殺中國」；畢竟中方在出發前，就被美國賞了好幾個巴掌，先是會議性質不同調，中方稱這是中美高層戰略對話，但美國不認。

而後國務院宣布制裁中國部分人士，都讓還沒出發的中國顏面盡失。楊潔篪就指布林肯等人態度高高在上，令人不爽。

拜登政府礙於前總統川普 畫下的強硬抗中紅線，這次對話若和中國就此把酒言歡，正好落川普和共和黨的「親中」口實，豈可示弱？反觀中國，在歷經川普時期關閉使領館和孔子學院、封殺陸企和驅逐記者等種種激烈做法後，同樣也不能向拜登新政府明顯投懷送抱。

也因此，在楊潔篪對美方「說教」超過15分鐘後，對著詢問是否該口譯的外長王毅脫口就說：「還要翻嗎？」擺明他只想讓人看他賣力演這麼一齣，至於看得懂或不懂？他並不在意。

這場原本應該揖讓而升的外交對話，事前就已註定會是無言的結局；雙方四位主角一開場就在電視轉播下你來我往，火花四射。

可以想像，未來拜登政府仍會繼續走「盟友優先」的道路；美中當前關係除了「先天不足」(受川普修理中國之累，雙方互信有限)，還有「後天失調」(中國對香港、新疆與台灣等作為)，但這次能夠破冰再對話，相見總比不見好；至於下一步，仍看不到方向，只能摸索，徐圖向前。