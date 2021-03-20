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美中兩強互槓 太極打成拳擊 外交意在內銷

華盛頓記者 張文馨
國務卿布林肯(前)和國家安全顧問蘇利文，19日在美中外交高層會談結束後一起出席記者會。(美聯社)
國務卿布林肯(前)和國家安全顧問蘇利文，19日在美中外交高層會談結束後一起出席記者會。(美聯社)

美中外交高層首長對話在阿拉斯加一登場，兩國代表就把外交應有的太極打成了拳擊；原定10分鐘的對媒體開場白，暴走成超過1小時的加時賽；雙方選手勤做筆記、緊抓痛點、上場再打，但互嗆揮拳的目的並不是對方，只想滿足各自在國內觀戰的愛國觀眾。

也可以說，這是一場出口轉內銷的宣傳大會。美國批判中國侵害人權，中方反批美國屠殺黑人，吵完一輪意猶未盡，硬要留下媒體記錄，開啟麥克風再戰第二輪；看得出雙方皆有備而來，備妥多套劇本因應。

按照美方定義，這是一場「盍各言爾志」的一次性、非戰略性對話；美方主談的國務卿布林肯開場也直白明快，點出美國和盟邦都對中國有意見，再挑新疆、香港和台灣，也談美國與盟友因中國而受損的利益，更毫不留情地提醒中方：「別想和美國對著幹。」

但中方主談的中共中央外事辦主任楊潔篪可不這麼想，警告美方不要干涉中國內政，企圖「扼殺中國」；畢竟中方在出發前，就被美國賞了好幾個巴掌，先是會議性質不同調，中方稱這是中美高層戰略對話，但美國不認。

而後國務院宣布制裁中國部分人士，都讓還沒出發的中國顏面盡失。楊潔篪就指布林肯等人態度高高在上，令人不爽。

拜登政府礙於前總統川普畫下的強硬抗中紅線，這次對話若和中國就此把酒言歡，正好落川普和共和黨的「親中」口實，豈可示弱？反觀中國，在歷經川普時期關閉使領館和孔子學院、封殺陸企和驅逐記者等種種激烈做法後，同樣也不能向拜登新政府明顯投懷送抱。

也因此，在楊潔篪對美方「說教」超過15分鐘後，對著詢問是否該口譯的外長王毅脫口就說：「還要翻嗎？」擺明他只想讓人看他賣力演這麼一齣，至於看得懂或不懂？他並不在意。

這場原本應該揖讓而升的外交對話，事前就已註定會是無言的結局；雙方四位主角一開場就在電視轉播下你來我往，火花四射。

可以想像，未來拜登政府仍會繼續走「盟友優先」的道路；美中當前關係除了「先天不足」(受川普修理中國之累，雙方互信有限)，還有「後天失調」(中國對香港、新疆與台灣等作為)，但這次能夠破冰再對話，相見總比不見好；至於下一步，仍看不到方向，只能摸索，徐圖向前。

美中外交高層會談19日結束後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊...
美中外交高層會談19日結束後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅離開會場。(美聯社)

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