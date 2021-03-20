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暗喻美國？楊潔篪：國與國之間 不能誰的拳頭大說了算

編譯中心／綜合19日電
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中表示，「不能誰的胳膊粗、拳頭大誰說了算，更不能以大欺小、恃強凌弱」。(美聯社)
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中外交高層會談中表示，「不能誰的胳膊粗、拳頭大誰說了算，更不能以大欺小、恃強凌弱」。(美聯社)

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪19日在美中外交高層會談結束後表示，雙方認為「對話是及時的、有益的，加深了相互理解」；但他表示，國與國之間「不能誰的胳膊粗、拳頭大誰說了算，更不能以大欺小、恃強凌弱」。

楊潔篪表示，美中關係困難局面不應再繼續下去，兩國關係的本質是互利共贏而不是零和博弈；中美兩國並不必然相互構成威脅，差異分歧並不構成對抗的理由，雙方誰都無法承受衝突對抗的後果。他說，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地，中國共產黨的執政地位和制度安全是不可觸碰的紅線。他也說，把新疆「種族滅絕」的帽子戴到中國頭上，是「本世紀最大的謊言」。

根據央視新聞，會談雙方同意按照兩國元首2月11日通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動美中關係健康穩定發展。

美中雙方探討了為各自外交領事人員接種新冠疫苗作出對等安排，將本著對等互惠的精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談；雙方還討論了根據疫情形勢調整相關旅行和簽證政策並逐步推動美中人員往來正常化事宜。

雙方都希望繼續這種高層溝通，均致力於加強在氣候變化領域對話合作，雙方將建立美中氣候變化聯合工作組；美方重申在台灣問題上堅持一個中國政策。雙方還討論了經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全以及氣候變化、伊朗核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題，同意保持和加強溝通協調。雙方在一些問題上仍存在重要分歧。

國務委員兼外長王毅表示，中方是抱著誠意來對話的，因為對話總比對抗好，但對話必須本著相互尊重、求同存異的精神來進行，不能單方面拉單子、提要價。

楊潔篪此前在開場白中表示，世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論；美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，不應對中國的人權、民主說三道四。

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