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劍指中國？布林肯：不遵守國際秩序 將導致更暴力世界

編譯中心／綜合19日電
國務卿布林肯領銜美方團隊，在阿拉斯加參加美中外交高層會談。(Getty Images)
國務卿布林肯領銜美方團隊，在阿拉斯加參加美中外交高層會談。(Getty Images)

美中外交高層在阿拉斯加州安克拉治進行為期兩天的會談，雙方在實質會談開始前就脣槍舌劍展開交鋒。剛剛訪問日本與南韓歸來的國務卿布林肯在18日的開場白中說，美方在這次會議中要提及的問題不僅事關美中兩國，且事關本地區的其他國家以及全世界。他說，不遵守基於規則的國際秩序會導致一個更加暴力的世界。

布林肯說：「這個體系不是抽象的。它幫助國家之間和平解決分歧，有效協調多邊努力，並參與全球商務，同時確保各方都遵守同樣的規則。基於規則的秩序的替代選擇是一個強權即真理、贏者通吃的世界，一個對我們所有人來說都更加暴力和不穩定的世界」。

對於提到中國在台灣的行為等，布林肯說，「對我們盟友的經濟脅迫的深切關注，這些行動無不威脅著維持全球穩定。它們不只是內政議題，我們因此覺得有義務在這裡提出這些議題」。

面對中方提出美國應先管好自己的種族問題，布林肯說：「美國認知到自己並不完美，曾經犯錯，反覆修正，在過去的歷史中，美國公開、透明面對挑戰，不是視若無睹，也許有時過程痛苦醜陋，但一次次美國變得更堅強、更好、更團結」。

白宮國家安全顧問蘇利文承認美國仍有很多待改進的問題，但他更指出：「一個自信的國家能夠認真審視自己的缺點並且時刻尋求改進。這是美國的秘訣」。

蘇利文表示，「美方的絕對優先事項是確保我們處理世界事務的方法和我們處理中國事務的方法，有益於美國人民並保護我們盟友和夥伴的利益」。他說，「我們不尋求衝突，但我們歡迎激烈的競爭，我們將永遠捍衛我們的原則，捍衛我們的人民和我們的朋友」。

美國 布林肯 中國

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