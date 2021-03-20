美中鬥而不破 存在重要分歧 沒有聯合聲明

美中外交高層會談19日在阿拉斯加州安克拉治結束，國務卿布林肯(左)和國家安全顧問蘇利文(右)會後舉行記者會。(美聯社)

拜登政府首次與中國 政府的外交高層首長對話19日在阿拉斯加落幕，前一天還劍拔弩張的雙方代表，會後均形容是「坦率對話」，但並無聯合聲明；中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪說，「讓中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展」，國務卿布林肯 則說，將持續與盟友夥伴緊密諮商合作，顯示雙方「鬥而不破」。

歷經18日、19日兩天共3輪會議後，布林肯(Antony Blinken)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)步出會場，對媒體簡短表示，雙方在很多議題上極為不同，美中均表達了自己的優先事務和意圖，未來將持續與國會、盟友和夥伴緊密諮商合作，兩人並未答覆媒體提問便轉身離開。

「這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的，當然，我們之間還是存在一些重要分歧。」中國央視報導，楊潔篪會後說，中方將堅定維護國家主權、安全和發展利益，中國的發展壯大不可阻擋，「雙方應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神處理中美關係，使中美關係沿著健康、穩定的軌道向前發展。」

「誇張外交表演 鎖定國內觀眾」

美中對話18日以相互嚴斥開場；布林肯警告中方：「絕對不要和美國 對著幹。」楊潔篪回嗆：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」

國務院和白宮19日口徑一致向媒體表示：「誇張的外交表演通常都是鎖定國內觀眾」，並稱美國不會隨之起舞，將持續把握機會，把對大眾傳達的訊息傳遞給中方。

拜登總統說，他對布林肯的表現，「感到十分驕傲。」布林肯說，「當我們清楚直接提出這些議題時，得到防禦式的回應並不意外。」

國務院副發言人波特(Jalina Porter)形容這場美中會議時表示，這是認真的討論。

18日開場白結束後，雙方展開3輪閉門對話，美中雙方代表19日上午結束最後一場對話，步出會場各自發表聲明，布林肯說，這場會議進行了數小時，雙方在好些領域存在根本性差異，例如中國對包括新疆、香港、台灣，以及網路領域的行動。

此行兩件事 布林肯稱都做到了

「過去數小時內，在廣泛議題上有一場非常坦率的對話。」布林肯說，美中將持續在伊朗、北韓、阿富汗、氣候、經濟、貿易和科技，「我們清楚告訴對方，美國正與國會、盟友和夥伴密切諮商，檢視這些議題。」美國會以保護並促進美國企業和勞工利益的方式，持續前進。

布林肯說，此行有兩件事情要做，第一，分享對中國很多行徑的深切憂慮，第二，清楚表達美國的政策、優先事項與世界觀，這兩點都做到了。

蘇利文則表示，事前就預期這會是一場艱難而坦率的對話，事實證明如此，美方在會中列出自身的優先事項與意圖目標，也聽聽中方的；未來美國將持續與盟友夥伴諮商，在伊朗、阿富汗等議題上，美國會持續透過正常外交管道與中國大陸合作。