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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

布林肯：別跟美國對著幹 楊潔篪：美先管好自己

記者張文馨／華盛頓報導
美中外交高層會談18日在阿拉斯加安克拉治市舉行，美方由布林肯、蘇利文率隊，中方由楊潔篪、王毅領銜，預計舉行兩天，將有三輪對話。 (Getty Images)
美中外交高層會談18日在阿拉斯加安克拉治市舉行，美方由布林肯、蘇利文率隊，中方由楊潔篪、王毅領銜，預計舉行兩天，將有三輪對話。 (Getty Images)

拜登總統就任後首場美國中國外交高層首長對話，18日在阿拉斯加州安克拉治市登場；國務卿布林肯開場提中國對待包括台灣在內的種種行徑，威脅全球穩定；中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回說，美國屠殺非裔，才是人權的低點，美國應該先管好自己。

楊潔篪談到近來的中美關係傷害兩國利益，並稱「絕不可能勒斃中國」；布林肯在閉門會議開始前，引用拜登曾對習近平說過的話回應楊潔篪：「絕對不要和美國對著幹。」

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sulivan)表示，中國正在攻擊基本價值；「我們不尋求衝突，但我們歡迎激烈競爭，我們將為原則、為人民、為朋友挺身而出。」

美中外交高層18日在阿拉斯加安克拉治市舉行，由布林肯、蘇利文率隊，會見楊潔篪、中國外交部長王毅一行，美中對話預計有三輪，持續到19日。

美國曾預告對話艱難，也不是戰略對話；中國逕稱這是戰略對話，雙方18日輪流開場白後，進入閉門會議。

布林肯提及新疆、港、台問題

布林肯(Antony Blinken)以「美國要捍衛以規則為基礎的秩序」破題，談到中國對新疆、香港、台灣，和對美國的網路攻擊與對盟友的經濟脅迫等種種行徑，每一個舉動都威脅到全球穩定；不僅僅是國內事務，美國有義務提出來討論。

楊潔篪說，新疆、香港與台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅定反對美國介入其國內事務；而美國使用軍事力量和財政優勢壓迫其他國家，濫用國家安全威脅國際貿易的未來。

美控中網路攻擊 楊：美才是這方面冠軍

對於布林肯指控中國對美國發動網路攻擊，楊潔篪回應，「美國在這方面可是冠軍，您無權批判他人。」王毅則說，中國不會接受美方那些沒有根據的指控。

對於美國高舉價值觀為外交政策核心，楊潔箎說，美國屠殺非裔才是人權低點；蘇利文說，美國在處理種族議題上，一直保持透明，並非假裝它不存在，「美國秘方」就是著眼短處、設法進步。

楊潔篪呼籲，美國應該改變自己的形象，並停止在世界各國推動其民主，在美國的很多人根本對自身民主沒有什麼信心，民調顯示中國領導人獲得中國人民廣泛支持。

楊潔篪：美國不代表世界 只代表美國政府

楊潔篪表示，美國不代表世界，美國只代表美國政府，美國不代表國際輿論，西方世界亦然，當討論到全球價值時，希望美方三思。

楊潔篪說，近來的中美關係發展陷入困境，已經傷害兩國人民的利益，但「根本不可能勒斃中國。」

楊潔篪講了超過15分鐘，據外電報導，楊潔篪以中文說完後，王毅詢問是否需要翻譯，楊潔篪說，「還需要翻嗎？」

布林肯突開口要求媒體暫留…

雙方的開場白結束後，現場工作人員準備引導媒體離場以展開後續閉門座談，布林肯突然開口要求媒體暫留一下下，他對楊潔篪表示，「在我擔任國務卿的短短期間內，我跟近百個全球外交對口談話，也到日韓訪問，我必須告訴你，我聽到的跟你形容的相差甚大，美國重返國際體系、與盟友重新往來獲得歡迎，貴政府的部分行為招致深切憂慮。」

布林肯說，美國與世界交往靠的就是盟友，美國認知到自己並不完美，曾經犯錯，反覆修正，在過去的歷史中，美國公開、透明面對挑戰，不是視若無睹，也許有時過程痛苦醜陋，但一次次美國變得更堅強、更好、更團結。

「我還記得曾隨副總統拜登訪問中國，雙方有很多討論，包括與當時的國家副主席習近平。」布林肯說，「拜登副總統當時曾說，絕對不要和美國對著幹，於今仍是。」

美國務卿布林肯(右二)砲轟中國對新疆、香港、台灣，和對美國的網路攻擊與經濟脅迫等...
美國務卿布林肯(右二)砲轟中國對新疆、香港、台灣，和對美國的網路攻擊與經濟脅迫等種種行徑，威脅全球穩定。(Getty Images)
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(右)、中國外長王毅(左)進入會場。 (G...
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(右)、中國外長王毅(左)進入會場。 (Getty Images)
針對國務卿布林肯在會談中提及新疆種族議題，楊潔篪(左三)反唇相譏說，非裔長期遭美...
針對國務卿布林肯在會談中提及新疆種族議題，楊潔篪(左三)反唇相譏說，非裔長期遭美國人「屠殺」才是人權的低點，美國應該先管好自己。(Getty Images)

美國 中國 布林肯

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