美中會談沒有幻想和期待 核心利益不退讓

拜登 總統上任後首個美中高層面對面會談，被視為對拜登治下美中關係走向的一個檢驗點；但會前雙方都放出冷話，表示不對會談成果抱有期待。

這兩個全球最大經濟體早在技術開發、人權、貿易等問題上處於對立，近期還加上香港、新疆、技術競爭等尖銳問題。

中國 官媒18日表示，所有的話題都將攤在桌面上，但同時表明中方捍衛自身利益的決心；中國駐美大使崔天凱也表示對會議「沒有過高的期待或幻想」，不會在核心利益議題上退讓。

同樣地，美方團隊會前表示對會談不抱有幻想；國務卿布林肯強調，此次會談並非戰略對話，目前無意展開會議後的一系列後續工作。他說，如要展開後續工作，就須先在與中國有關的問題上，看到了實際進展及成果。

在會談前一天，美方還在點名制裁24名損害香港自治的中港官員，而中方則警告在對話前的任何對北京施壓都不可能得逞。

對於會談可能涉及的內容，華爾街日報引述美國 官員說，美國將表達對中方某些行動的關切，例如在香港限制自由、在南海擴張力量、對美國盟友施加經濟壓力以及破壞網路安全等。國務院副發言人波特(Jalina Porter)18日說，美方及國際社會都希望在問責的議題上，持續向北京施壓。 這包含香港、新疆、西藏、台灣、人權、南海及新冠疫情等。

至於中方拿出的議程與美方截然不同，包括要求撤銷川普政府對中國企業及個人的制裁，再度建立起定期的雙邊高階會晤，並在4月22日世界地球日會議時，安排習近平與拜登線上會談。

對於此次美中高層會談，大多數分析家相信，不光是香港、新疆、台灣、南海等核心問題不會有改善，就連貿易問題都不太可能有進展。

曾任全國外貿委員會(National Foreign Trade Council)主席長達15年的貿易專家賴因施(William Reinsch)表示，政治問題主導了此次會談；中國雖然希望會談能讓政治與貿易脫鉤，但美國還沒準備讓步。

歐亞集團(Eurasia Group)在上星期的分析報告中指出，拜登避免在會談裡顯得對北京太軟弱，這也反映出目前美國國內的政治情況；此外，雙方都不願意為了緩解緊張關係而讓步。

新加坡國立大學客座高級研究員卡普瑞(Alex Capri)認為，拜登政府會繼續把人權問題與技術出口及銷售聯繫起來，因此可以看到，美國會繼續對中國實行技術出口限制。