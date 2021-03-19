「別玩火、越界」… 美中會談邊嗆邊談 破冰也難

美中會談18日在阿拉斯加州安克拉治市登場。(路透)

美國 國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文在18日在阿拉斯加首府安克拉治與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅會晤，各率領十人團隊，進行兩天三個回合各三小時的密集會談。

來源：世界新聞網

這是拜登 總統上任以來，美中雙方最高層外交官員首次面對面會晤，這次會面訊息並非美中同時宣布，而是在美國發布新聞稿後近12小時，中國 外交部證實此事，並定義為「戰略對話」。布林肯開宗明義就說，「這不是戰略對話，也沒有打算展開後續交往」，除非中方在美國關切議題上有具體進展。

中方原本期待這次會晤「作為未來對話的起點」，不過布林肯的說法是「此刻無意有一連串的後續會談」的表示後，中方期待也可能落空。

選擇阿拉斯加，中國的解釋是位於兩國中間，可是屬於美國防疫範圍，楊潔篪與王毅都必須接受核酸檢驗才能入境，沒有外交禮遇，而且美方以防疫為由，連共同晚宴都沒有，大家各吃各的，完全不營造友善氣氛。

中國暗自不滿，但又不好發作，只好在外交部記者會強調，會晤是美方提議，「中方應邀赴約，體現了我們對重啟中美對話交往，改善和發展中美關係的善意和誠意，希望美方能同中方相向而行」，言下之意是，中方不是來聽美方訓話。

會談中，美方不會客氣，國務院已預告，話將講得很坦白，「北京的行為已挑戰到美國與盟邦共享的安全、繁榮與價值」，甚至對新疆維吾爾人「種族滅絕」字眼都會出現。布林肯在日本也表示，北京在東海、南海的活動以及對台灣的姿態，升高區域緊張，「我們會明確向中方提出我們的疑慮」。

●疆港問題 中不讓步

中方也在會前列出一系列「不能談」的問題，外交部發言人日前再度表明，在新疆、香港問題上，中方不可能讓步，在台灣問題上，外長王毅還警告美國不要玩火、越界，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，中國政府沒有退讓空間」。

北京還準備了一個清單，要求拜登政府取消「前政府」對中國公司與個人的限制與制裁措施，包括對華為與中芯國際等中企的銷售限制，對中共黨員、中國學生與官方媒體記者的簽證限制，並讓中國駐休士頓領事館重新開張。中國還打算提議推出「疫苗護照」以利兩國間旅行，也希望藉此讓國產疫苗得到美國認證。

會前雙方也互給對方下馬威。美日16日舉行外長、防長「2+2」會晤後發表聯合聲明，稱中方行為與現行國際秩序不符，中方外交部發言人直接開罵「狼狽為奸」，美國隨即對負責執行香港國安法的24名中央政府與香港官員追加經濟制裁。

對馬上要進行高層會晤的兩國來說，一般不會用這樣的言詞與行為來破壞會晤氣氛，除非兩國已對這次會晤完全沒有期待。

中方原本要的很簡單：一紙共同聲明表達正面訊息，表明未來雙方將繼續會談。但美方匿名官員在華府告訴媒體，這次會後不會有聯合聲明，而且預期會談不會有具體結果。

匿名官員還指出，中國過去與美國談判常常施展分化的技巧，特別放利益給某個部門，導致美國政府內部矛盾，甚至造成國務卿跟白宮國安顧問對立。但這次是國安顧問與國務卿一起會見中國官員，就是為了告訴中國，這招現在對拜登政府行不通。

●氣候與疫情 可以合作

不過美方與中方會前都提到在氣候與疫情可以有合作的一面，而能夠直接面對面接觸，還是有其價值，至少可以避免誤解誤判。

會談另一個目的，可能是探索未來拜登和中國國家主席習近平會面的可行性，最早是4月22日世界氣候大會，中方希望安排習近平與拜登視訊高峰會，如果不成，今年5月新加坡世界經濟論壇，10月義大利Ｇ20峰會，還有日期未定的亞太經合會領袖會議，都是兩人見面機會。

根據氣象預報，18日安克拉治最低溫攝氏零下18度，最高溫只有零下6度，室外酷寒，室內破冰機會也不大，所幸多雲時晴，太陽還是可能露臉的。