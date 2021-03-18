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亞城槍案21歲兇嫌 牧師之子虔誠教徒 曾治療性成癮

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
龍恩。(警方提供)
龍恩。(警方提供)

突擊亞特蘭大三家按摩院、開槍奪走八條性命的龍恩成長在宗教家庭，父親是牧師，年僅21歲的龍恩也是虔誠的教徒；昔日同學表示，他雖不常社交，但為人親和、不說髒話，聽聞他犯下如此駭人的凶案，都無法置信。

龍恩Instagram帳號註記興趣包括「披薩、槍枝、打鼓、音樂、家庭、上帝」，並寫「這就是我的人生縮影，我的日子過得滿好的。」

龍恩去年曾因性癮而住進戒復中心一段時間，他的前室友17日匿名表示，龍恩看起來很和善，經常為朋友下廚，而且從未聽說他有種族主義；前室友表示，龍恩出院時狀況看起來好多了，不過兩人久未聯絡。

「野獸日報」(Daily Beast)報導，2017年與龍恩一起畢業於塞奎亞高中(Sequoyah High School)的昔日同窗匿名受訪時說，龍恩看起來單純，從不說髒話，走書呆子路線，並不是有暴力傾向的人；由於父親為牧師，龍恩是非常虔誠的信徒；但是喜歡打獵。

龍恩在畢業紀念冊上自述：「我真心認為，上帝要我擔任教會領袖。」

調查人員17日在記者會上證實龍恩是虔誠信徒，遭攻擊的按摩店並無不法行動，而且龍恩也未上門過；龍恩自稱嗜性成癮，犯案攻擊亞裔女性是為了消除誘惑。

切羅基郡(Cherokee County)警長辦公室發言人貝克(Jay Baker)表示：「他認為這些場所在誘惑他，他想要斬草除根。」

龍恩高中同學與他沒太多來往，但普遍感到震驚；泰勒‧萊恩-卡盧奇(Taylor Leigh-Carlucci)表示，她記得龍恩在校不多話，但大家覺得他有愛心；另一名同學表示，新聞照上的龍恩跟高中的他完全不同，不過龍恩向來很少參加社交活動。

龍恩在一段拍攝於2018年的臉書影片裡，談到自己身為基督徒的歷程時說，「八歲的時候，我成為基督徒，差不多在那個時候受洗。」

亞特蘭大市長凱莎．巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)表示，這三間按摩店均合法經營，過去並無犯罪行動；目前還在初步調查中；調查人員表示，龍恩否認犯案動機與種族主義有關，但據稱已擔下犯案責任。

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