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按摩店血案 引爆華人社區的痛 呼籲政府打擊仇恨犯罪

本報記者／連線報導
亞城按摩院血案震動全美華人社區，圖為紐約華人為在血案中喪生者祈福。(Getty Images)
亞城按摩院血案震動全美華人社區，圖為紐約華人為在血案中喪生者祈福。(Getty Images)

亞特蘭大16日發生專門針對按摩院的血案，造成包括二名華人在內的六名亞裔喪生，震驚全美華人社區；各地社區領袖除譴責槍擊案兇嫌的冷血行為，也呼籲打擊針對亞裔的仇恨犯罪，並加強社區聯繫，幫助更多仇恨犯罪亞裔受害者。

全美最大的華裔菁英組織百人會與全美最著名的反仇恨民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)聯合發表聲明，指出近來這一波攻擊亞裔的事件「令人恐懼、傷心且無法接受」，「亞裔美國人也是美國人，此無可置疑；而這類仇恨行為在美國無立足之地。」

正在參選紐約市長的華裔楊安澤17日在曼哈頓時報廣場舉行記者會，由於近來一波又一波針對亞裔的仇恨暴力攻擊，已讓許多亞裔沒有安全感，「人們認為我們亞裔不屬於美國；我們必須團結，不能讓這種形勢持續。」

楊安澤表示，仍有大量針對亞裔的仇恨犯罪事件沒有舉報，而且還有很多針對亞裔的暴力攻擊沒有被視為仇恨犯罪，「這是不可容忍的，亞裔社區的民眾知道自己成為攻擊目標，市府必須承認這一點。」

洛杉磯華人社區領袖多表示，針對仇恨犯罪，華人該反抗就反抗，決不能息事寧人。

東谷華美協會創始人黃樹梧說，美國種族歧視現象由來已久，他移民美國50年，接觸過各種各樣其他族裔的人，雖然平時稱兄道弟，但對華人總是有著看不起的心態；究其原因，是華人先民最早來美是做苦力，現在的華人被認為又來搶他們的工作。

黃樹梧示，對於族裔仇恨犯罪，華人不能息事寧人，該反抗就反抗。同時華人在一些場合要低調不張揚。

南加美國華人聯合總會原會長李社潮表示，無論任何社會，仇恨犯罪都是不能允許，一旦出現仇恨犯罪，社會就無法做到公平正義；所以，希望拜登政府在制止仇恨犯罪上要有所作為，不止停留在口頭上，要落實到執法層面，勿要任其發展下去惡性循環。

亞裔 華人 仇恨犯罪

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