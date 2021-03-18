按摩店兇嫌還想去佛州作案 父母舉報 警飛車攔截逮人

龍恩。(警方提供)

16日晚間遭逮捕的按摩店連續槍擊 案嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)，原本還打算去佛羅里達州作案；但他的父母從警方公布的截圖認出兒子涉案後向警方舉報，調查人員再透過手機追蹤，掌握到龍恩的位置，及時在公路上把他截下，避免了可能發生的另一場慘劇。

21歲的兇嫌龍恩被捕後，亞特蘭大警方18日在兇嫌龍恩的住處外駐守。(歐新社)

亞特蘭大 市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)17日在記者會上表示，龍恩被捕時正在前往佛州的途中，準備到佛州犯下更多槍擊案。

巴頓斯在亞特蘭大警察總局舉行的記者會中表示：「原本的狀況可能更加嚴重。」她表示，如果龍恩計畫得逞，下場將是有更多受害者遇難。

看截圖…父母協助警方指認兒子

第一家按摩店發生槍擊後，切羅基郡警方調閱監視器畫面並在社群網站公布嫌犯影像。雷諾斯表示，龍恩的父母看到警方公布的影片截圖，協助警方指認兇嫌身分；調查人員追蹤龍恩手機，同一時間也尋求該州克瑞斯普郡(Crisp County)主管機關協助，並通報南部地方政府槍手可能正在往南逃竄。

手機追蹤…警方公路包抄抓住兇嫌

切羅基郡警方指出，龍恩駕駛的黑色休旅車被發現後，曾在75號州際公路(Interstate 75)克瑞斯普郡路段與警方展開飛車追逐，一名州警透過包抄策略讓龍恩車輛失控，員警得以逮捕龍恩；警方也從龍恩車上起出一把手槍。

亞特蘭大地區16日傍晚連續發生的三起按摩院槍擊事件中，八名死者有六人為亞裔 女性，其中兩名為華人。

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長雷諾斯( Frank Reynolds)17日說，根據目前警方掌握線索，槍擊案件「可能不是」仇恨犯罪(hate crime)。

21歲的兇嫌龍恩被捕後，亞特蘭大警方18日在兇嫌龍恩的住處外駐守。(歐新社)

性成癮? 警稱作案動機言之過早

雷諾斯說，21歲龍恩落網後，對調查人員表示有性成癮問題，並說以前可能造訪過某些水療店。

切羅基郡警長辦公室警官貝克(Jay Baker)表示，龍恩聲稱水療店是個「誘惑」(temptation)，因此想要「消滅誘惑」。

不過，亞特蘭大警察局長布萊恩特(Rodney Bryant)說，目前仍無法斷定犯案動機為何，「還有很多調查工作要做，目前言之過早。」

對於槍擊案受害者當中有許多亞裔女性，巴頓斯說，美國目前出現著針對亞裔婦女的暴力攻擊問題，「這是無法讓人接受的，這是仇恨，必須停止。」

她表示，水療店都是合法經營的店家，並沒有在市府的監控名單上。