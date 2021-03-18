亞城按摩店槍案後…白人老公叫亞裔老婆「別出門」

西雅圖的抗議者手舉停止仇恨罪的標語，亞特蘭大按摩院槍案造成八死之後，各地中國城加強警戒。(路透)

亞特蘭大 按摩店槍案，雖然警方已表示，應不是針對特定族裔。但由於八名死者中有六人為亞裔 ，華裔居民人心惶惶，更怕近日會有他人仿效犯罪。亞美公義促進中心亞特蘭大分會(AAAJ-Atlanta)則譴責此事件為白人至上(white supremacy)、系統性種族主義及性別暴力所造成的悲劇。

喬治亞州按摩治療師理事會(Georgia Board of Massage Therapy)的數據顯示，喬州 共有約6000名按摩師。其中大部分是韓裔、越南裔以及華裔。

住在離阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」只有幾分鐘車程的Patty說，曾多次經過該案發店家，外面閃著燈但玻璃灰暗，從外觀根本看不出來裡面在做什麼。Patty說，朋友的丈夫開Uber，曾載客人到楊該按摩店，曾聽客人說疑似發生偷取財物事件，裡面的小姐有提供特殊服務。

她說，當地出入以白人居多；她住的社區有八成以上都是白人，非裔、西語裔都不多，自己更是社區中唯一的亞裔，但鄰居間相處融洽，還相互幫忙除草。

此事發生後，她的白人丈夫要求她近日不要太常出門，擔心有連鎖反應。她說，一直以來覺得喬州人都很好。若因為膚色而被鎖定是一件非常悲哀的事，也希望此事件的發生只是特例。

居住在緊鄰阿克渥斯旁烏茲塔克(Woodstock)的李小姐說，該區算是白人區，亞裔可能少於5%，其中最多為越南裔，其次是韓裔，再來才是華裔。當地白人都很和善，她認為這應是單一事件，並非針對亞裔。如果亞裔要對抗種族歧視的問題，全美僅占5.6%應該打不起人海戰。但若培養種子官員，讓他們為亞裔發聲，或許長遠可能改善亞裔的弱勢。

針對此一暴力事件，亞城當地社團及地方政府亦紛紛表達譴責。亞特蘭大中國商會會長倪健表示，譴責任何針對亞裔或其企業的仇恨，暴力或歧視行為。他正聯繫州議會及其他亞裔商會團體，希望召開記者會呼籲對仇恨犯罪的重視，並要求執法單位加強對亞裔的保護。

擁有大量多族裔企業的多若維爾市(Doraville)發表聲明，譴責該槍擊暴力事件，表示將持續保證全力支持其亞裔居民。多若維爾市是喬州最多元化的城市之一，有16％居民為亞裔，遠高於喬州的4.5%或是全美的5.6%。