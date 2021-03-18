性癮患者濫殺 亞城按摩院2死者為華人

亞城按摩院16日發生血案後，當晚驗屍人員將死者遺體移出按摩院。(Getty Images)

涉嫌奪走亞特蘭大 三家按摩院八條性命的21歲白人男子龍恩(Robert Aaron Long)，17日被控八項謀殺罪和一項槍擊 重傷害罪；被他射殺的八人中，六人為亞裔 女子、其中至少有兩名華人；雖龍恩自稱有性成癮，此次攻擊旨在「消滅誘惑」，但調查人員仍不排除種族歧視的動機。

龍恩16日告訴警方，這次攻擊的動機並非種族主義，他自稱有性成癮症；警方表示，龍恩痛批按摩店是他的誘惑來源。

這起攻擊的八名死者有六人為亞裔，兩人為白人；初步資訊顯示，龍恩的動機可能不是種族因素，而是他的性成癮。

警方17日公布「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)的四名死者名單，包括49歲譚曉潔(Xiaojie Tan，姓名皆音譯)和44歲馮島優(Daoyou Feng)兩名女性華裔，以及33歲女性袁艾許利(Ashley Yaun)、54歲男性安德烈．米歇爾斯(Paul Andre Michels)，其家屬不清楚他為何去按摩，猜測應為顧客；艾莉西亞．赫南德斯-歐利茲(Elcias R Hernandez-Ortiz)則受傷。

這一連串的槍擊案從16日下午5時左右傳出，位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)的「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)先發生槍案，造成四死一傷；不到一小時後，警方再獲報案，指位於派德蒙特路(Piedmont Road)上「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)也遭搶劫。

員警獲報趕抵現場，發現三名女性遭槍殺，對街的「芳香療法水療館」(Aroma Therapy Spa)也有一人被開槍打死；警方從安全錄影畫面掌握到龍恩涉案，展開追緝。

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警察雷諾茲(Frank Reynolds)表示，警方能找到龍恩得歸功於他的父母，龍恩父母看到新聞照片後，主動連繫警方並提供相關手機資訊，協助警方追蹤，讓警方在亞特蘭大市以南150哩的公路上把龍恩攔下逮捕；警方表示，龍恩當時還計畫再到佛羅里達州做案。

這次攻擊有七名受害者為女性，其中六人為亞裔，此消息引發亞裔美國人社群的恐懼，他們在新冠肺炎期間逐漸受到漸多的騷擾，他們認為這起槍擊案是對亞裔的攻擊。

喬州眾議院首位越南裔議員阮碧(Bee Nguyen，音譯)表示，這起槍擊案似乎「結合性別暴力、厭女症和仇外心理。」

亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)表示，無論兇嫌動機為何，「這都令人無法接受且厭惡，需要阻止。」

巴頓斯表示，警方僅因小型失竊案而前往該市這幾間按摩店，「我們絕對不會先怪罪受害者。」

美聯社報導，這是美國今年第六起大規模槍擊案，也是2019年8月俄亥俄州岱頓市(Dayton)發生造成九死以來，最致命槍擊案。

當局控龍恩犯下八起謀殺罪和一起槍擊重傷害罪；四起謀殺罪和一起重傷害罪是因為第一間按摩店槍擊案，其他四起謀殺罪則是不到一小時後在亞特蘭市另兩間按摩店所犯下的槍擊案。

切羅基郡警長辦公室發言人貝克(Jay Baker)表示，龍恩告訴警方，事發前一天他很不順遂，他開車到佛羅里達州，想繼續攻擊該地的「色情產業」；雷諾茲表示，龍恩之前可能常去他批評的這些地方。

美國心理學會(APA)未將性成癮歸為心理疾病；臨床心理學者表示，雖然有些人難以控制其性行為，但多與身體其他方面失調或性道德觀有關，「性行為是種症狀，而非主因。」

龍恩被捕後承認獨自犯罪；亞特蘭大警局代理局長布萊恩特(Rodney Bryant)表示，目前尚在深入調查案情，不確定是否將此案歸為仇恨犯罪。