亞城3按摩院爆槍擊已8死 4亞裔女被殺

亞特蘭大市其中一家遭攻擊的洗浴店。(美聯社)

亞特蘭大 16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊 事件，截至晚間已有八人死亡，其中至少有四名是亞裔 ，警方當晚已逮捕一名21歲的男子；案發地點為員工以亞裔居多的按摩店，警方尚未確認是否涉及針對亞裔民眾的歧視及仇恨犯罪。

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷；不到一小時，警方在5時47分再獲報案，指位於派德蒙特路(Piedmont Road)上「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)也遭搶劫；員警獲報趕抵現場，發現三名女性遭槍殺，對街「芳香療法水療館」(Aroma Therapy Spa)還有另一人也被開槍打死。

亞特蘭大警察局16日晚間證實，派德蒙特路按摩店遭槍擊死亡的四名受害者，全為亞裔女性；亞特蘭大憲政報則報導，這三間按摩院的員工多數是亞裔。

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長辦公室16日晚間宣布，警方在亞特蘭大南部約150哩的喬治亞州克瑞斯普郡(Crisp County)，逮捕涉嫌的21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)。

切羅基郡警長辦公室發言人貝克(Jay Baker)指出，三起槍擊案件是否彼此有關連，警方仍在調查中；目前龍恩被指認為第一起槍擊案的嫌犯，但警方也把他視為其他兩地槍擊案的嫌犯。

警方從監視器錄影畫面確認，槍擊兇嫌穿著紅黑兩色連帽罩衫，駕駛一輛黑色現代(Hyundai)多功能車(SUV)。

「楊氏亞洲按摩店」發生槍擊後第一時間，警方對媒體表示共有三死兩傷，但亞特蘭大地方電視台WSB-TV報導，其中一名傷者被緊急送醫後，晚間宣告不治；切羅基郡警方並未公布受害者的族裔與身分。

貝克指出，「楊氏亞洲按摩店」五名受害者都是在店內遭到開槍，監視器錄影畫面顯示，兇嫌下午4時50分左右開車抵達門口，5時左右離開按摩店。

在亞特蘭大從事按摩業的華女Christine說，現在亞市按摩行業，幾乎八成是華人經營，近年不少從事按摩業的華人都熱中到亞特蘭大，因此聽到按摩院連續槍擊案後非常恐慌，「不清楚是否針對亞裔的仇恨行動。」

她表示，現在不清楚死者究竟是不是華人，還沒有聽到同行談論，「主要因為按摩業，很多服務人員都是沒有固定的工作店，而是哪裡有生意就去哪裡上班」；為了安全與方便，多數人在每家店都使用不同的名字，即使同事卻都不清楚彼此的真實姓名，「需要有照片，才能知道遇害者是不是我們認識的」。

亞特蘭大警方表示，已針對類似按摩店加強巡邏，並與切羅基郡警長辦公室配合，追查三起槍擊事件是否互有關聯。

媒體詢問這三起槍擊案，是否與新冠疫情期間亞裔頻遭種族仇恨犯罪有關？亞特蘭大警察局說，槍手犯案動機如何，目前言之過早。