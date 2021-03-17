共和黨猛打移民議題 盼贏得期中選舉 拜登政府棘手

聯邦在德州美墨邊界組建臨時無證客收容中心的內部。(美國海關及邊界保護局網站)

拜登 總統上任近兩個月後，邊界危機的威脅日益擴大，並引來多方批評；中間派民主黨人擔心移民 政策的批評會讓他們顯得軟弱，自由派和移民維權人士警告移民受到不良待遇，共和黨日益加強移民議題的砲火，以期贏得期中選舉。

前總統川普 任期最後幾個月逮捕移民人數創十年新高，但自從拜登上任以來，非法越界的人數卻激增；拜登政府急於處理邊界大增的移民，以確保移民問題不會壓垮拜登在防疫方面取得的成功。

白宮新聞發言人莎奇(Jen Psaki)15日說：「我們意識到這個問題並積極解決中。」她稱川普政府留下移民系統的爛攤。

不過目前不清楚選民如何看待；川普執政凸顯出移民可能是扭轉政治局勢的爆炸性議題，對於高民調的總統也可能構成實質威脅；移民難題之所以更棘手，是因為許多非法越界的移民是兒童。

共和黨領袖表示，移民安全是共和黨基本盤的最大催票動力之一，若能掌握好這項議題，就能吸引到住在郊區的搖擺選民；許多共和策士認為，奪回國會多數需要獲得郊區溫和派選民的支持。

拜登擬執行更為人道的移民政策，不過多篇報導指出，移民兒童被關在擁擠收容所的時間超過法定標準，不僅使共和黨批評拜登政府的移民政策不夠強硬，而且也引來進步派的譴責。

拜登承諾改變川普反移民的政策，而人口走私組織就利用這點獲利；拜登政府官員則反駁走私人口稱邊界關閉的說法，並在過去幾天採取多種方式，試圖緩解人滿為患的移民問題。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)授權聯邦急難管理局(FEM)協助照護並轉移未成年移民，並提供可遮風避雨的場所；聯邦疾病防治中心(CDC)則放寬防疫措施，好讓收容所的容量擴到最大。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)雖團結多人看法，將移民制度紊亂的矛頭指向川普，但種種跡象顯示，這仍無法安撫日益不滿的左派。

邊界危機依舊未得到緩解，20幾名民主黨議員15日聯名致信白宮，呼籲拜登簽署行政命令，移除聯邦移民和海關執法局(ICE)和和地方執法中心之間的合約；白宮則坦言正努力在移民議題上取得巧妙平衡。