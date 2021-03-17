重啟佛州私營無證兒童收容所 拜登反對

拜登總統反對重啟位在佛州，由營利公司經營，又具爭議性的無證移民兒童收容所。圖為一位被母親帶來的無證兒童。(路透)

聯邦當局收容無證移民的設施目前人滿為患，急需找到新的收容中心，但白宮 內部人士透露，拜登 總統仍反對重啟位在佛羅里達州，由營利公司經營，又具爭議性的無證移民兒童收容所，將另尋其他選項。

位在佛州霍姆斯特德(Homestead)的臨時收容所過去為最擁擠的收容設施之一，過去在歐巴馬和川普主政時期，曾用來收容過多的非法移民 。不過收容所曾出現員工虐待等侵犯人權的惡行，因此備受爭議。

儘管如此，政府仍將庇護所維持在可隨時啟用的狀態，以防緊急狀況。不過就算內部對此有所討論，無證移民兒童的數量近期也遽增，但衛生部尚未重啟收容所。

拜登反對收容所重啟在政治意涵上等同再次強調了邊界人道危機的遽增，同時也考量收容所過去引爆的醜聞，以及對兒童居留問題的深思熟慮。

副總統賀錦麗2019年6月擔任聯邦參議員期間，曾與其他民主黨總統參選人視察收容所，並矢言將它關閉。而在民間，倡議人士也出現反對重啟的聲音，拜登也有意採納建言。

目前衛生部尚未回應，但白宮表示：「拜登政府非常留意邊界湧入無人陪伴的孩童的狀況，我們分秒必爭持續尋找快速消化移民數量的因應方式，讓孩童經過身分查核與確認家人或保證人後，盡速與家人團聚。」

衛生部目前已開啟其他收容所，並且制定新冠肺炎防疫措施，給予收容所內的兒童有更多空間。不過目前為數眾多的移民兒童與青年，已讓衛生部應接不暇。

美聯社15日報導目前已開啟德州卡瑞佐泉(Carrizo Springs)一處收容所，更計畫當達拉斯一處會議中心作為收容之用。路透則報導，維吉尼亞州一座軍事基地也是候選地點之一。

截至14日，全美共有4200名非法移民兒童被聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)拘留，目前仍在等待衛生部安置，其中有3000人被拘留超過三天。