邊界危機升溫 拜登夢想生法案恐觸礁

參院民主黨領袖希望協助數以百萬移民提供歸化入籍途徑的計畫，因隨著美墨邊界人道危機的升高，而出現變數。圖為美國海關及邊界保護局在美墨邊界德州多納市(Donna)臨時組建的大型帳篷，收容大批無證客。(路透)

參院民主黨 領袖希望協助數以百萬移民 提供歸化入籍途徑的計畫，因隨著美墨邊界人道危機的升高，而出現變數；拜登總統施政初期的要務之一，恐怕會在他所屬的民主黨掌握多數的國會觸礁。

過去協助磋商兩黨達成共識的參議員也認為，當前情勢悲觀；民主黨參議員德賓(Dick Durbin)與共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)坦言，就算對移民不友善的前總統川普已經離開白宮，移民改革依舊是兩黨難以達陣的複雜問題。

民主黨在參院的第二把手德賓表示，共和黨訴求當局應對邊境 移民兒童和家庭激增的問題，加上國會兩院缺乏足夠支持，讓相關移民歸化的立法更加困難。

「我看不見達成此目標的方法。」向來熟稔移民法案處置的德賓說：「我想要它成案，我們可以處理此案的抽象議題。」

然而，葛理漢堅持聚焦邊境移民問題，讓夢想生成為公民之路等後續處理更加棘手。

「當我們開始討論其他領域時，磋商變得很困難，他(葛理漢)心知肚明」，德賓說，「我想我們可以一次處理一件事，但這不在選項之列。」

葛理漢表示，邊境問題讓此案「更難」達成協議；他告訴記者說，複雜的法案今年不會成功。

他說：「除非阻止移民入境的浪潮，否則很難取得黨派協議。」

拜登希望立法讓非法滯留美國的1100萬移民可以申請成為公民，降低部分簽證的等待期並強化邊境科技，同時透過協助中美洲國家，讓中美洲國家的人民不用離鄉背井。

近幾天，從墨西哥穿越邊境入美的移民兒童與家庭人數，創下新冠肺炎疫情爆發以來的新高。

共和黨人試圖以1.9兆元的新冠肺炎紓困法案，施壓民主黨整頓邊境移民問題，但大眾目前普遍支持紓困法案。

「這場危機由新政府的總統政策所創造。」眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)15日領導眾多共和黨代表視察德州艾爾巴索(El Paso)時說：「這就是拜登的邊境危機，沒有第二種說法。」