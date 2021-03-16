川普任內推出近千項移民法規 拜登難一口氣解除

圖為十多名14日自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的中美洲移民。(路透)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，美墨邊境 湧入大量移民 的此時，前總統川普 任內設下的移民規定，拜登總統若想解除，如今看來似乎變得越來越困難。

史丹福大學(Stanford University)「移民政策追蹤計畫」(IPTP)統計顯示，川普任內共計推出將近1000項移民法規，就算新政府想要推翻川普任內的移民措施，行政部門也將面臨複雜且漫長的程序。

報導指出，官員13日晚間指出，聯邦急難管理局(FEMA)將針對美墨邊境沒有成年人陪伴的無證兒童，推出一套90天因應計畫。

拜登任命的南部邊境協調委員雅各布森(Roberta Jacobson)上周在白宮簡報會上說：「我們不可能一夜之間改掉前朝政府四年來的所作所為。那些行動不僅不顧我們的移民制度，還故意讓制度變得更糟糕。如果加上疫情因素，很顯然的，需要花很長一段時間，才有辦法解決。」

過去四年，川普政府有效阻止打算申請庇護的外籍人士入境美國，減少核發綠卡給可能需要使用社會福利的移民，對於因為家鄉動亂而到美國的移民則取消保護。另外，川普政府也推出行政新規，讓申請移民或入籍都提高難度。

主持「移民政策追蹤計畫」的法學教授葛坦塔格(Lucas Guttentag)說，川普政府的終極目標就是，透過設下重重新禁令及新要求，發布新規定，推出永無止境的政策與命令，讓所有移民因此停止。

曾在歐巴馬任内擔任國土安全部資深顧問的葛坦塔格表示，如果要將這一切鬆綁，就需要評估規定取消後的替代方案應該如何，修改規定需要符合哪些法律條件，並了解落實新政策過程中可能面臨哪些技術層面的障礙。

他說，拜登政府要為川普留下的錯綜複雜政策及多管齊下落實手段解套，面臨的難題彷彿「官僚體系考古學」。

「美國移民委員會」(AIC)政策主任羅威瑞(Jorge Loweree)說，川普官員使用疊床架屋手段，將不同命令、法規結合起來，某些政策則重覆推出。

他說，新政府必須非常審慎面對，才能避免挨告。