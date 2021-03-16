民主黨為全面移民改革試水溫？眾院將先表決2移民法案

民主黨掌控的眾院計畫本周表決「夢想生」合法化的法案，化整為零，達到改革移民法的目的。圖為「夢想生」代表在華府聯邦高院前舉牌示威。(美聯社)

由於拜登總統的「全面移民 改革法案」 面臨國會共和黨的強勢反對，民主黨 有意改以「化整為零，逐個擊破」(piecemeal)的方式推動，眾院本周將就兩項各自獨立的單一法案表決，包括給兒時來美的無證移民「夢想生」提供入籍渠道，以及為無證農業勞工提供申請合法身分的體系。這將是國會民主黨在拜登提出全面移民改革方案後的首次試水，兩黨過去數十年來為此爭論不下，未能取得共識。

法案之一「美國夢與承諾法案」(American Dream and Promise Act)，曾於2019年在眾院表決通過，當時還獲七名共和黨議員支持；該法案將給兒時來美的無證移民，即「夢想生」，以及因人道主義保護生活在美國的無證移民，或臨時保護身分者(TPS)提供入籍渠道；非營利組織「移民政策研究所」預計，該法案若通過，將惠及440萬無證移民。

另一項法案「農場勞動力現代化法案」(Farm Workforce Modernization Act)在2019年提出時，也曾有34名共和黨議員支持；該法案將為超過100萬無證農場勞工提供申請合法身分和永久居留的渠道，但需要他們過去兩年來，在美國農業領域工作至少180天。

而拜登政府的全面移改法案「2021美國公民 法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)，如果通過立法，將給今年1月1日之前入境的近1100萬無證移民提供「八年入籍」渠道；增加親屬移民名額、取消綠卡持有人配偶和未成年子女的排期、不再需要配額；取消職業移民國別上限，在美國大學獲STEM專業博士學位者，不占職業移民綠卡名額等。

但這一方案不僅遭到國會共和黨反對，溫和派民主黨也不看好，因此民主黨改以通過有針對性的單個法案「逐個擊破」，實現更廣意義上的移民改革；本周將表決的這兩項法案雖能在眾院過關，但在兩黨勢均力敵的參院恐難通過，絕大多數法案需60票才能繞過冗長辯論戰術(filibuster，又譯費力把事拖)這一程序阻礙，再由全院表決。

分析人士指出，相比拜登早先揭曉的全面移民改革法案，這兩項法案的內容是移民改革最受「歡迎」的政策，具有一定的兩黨共識；許多民主黨議員表示，應先嘗試通過這類「零碎」的移改法案，因為比起全面改革方案，這些法案更有可能獲得共和黨的支持。

眾院討論這兩項法案恰逢美墨邊境無證孩童非法入境激增，拜登政府不得不調動聯邦急難管理局(FEMA)協助，照顧拘留在邊境的無證兒童，此一發展或也將影響上述兩項法案的闖關之路。

此外，民主黨進步派與移民改革維權人士仍在推動國會通過更廣泛的移改措施，包括參院民主黨正考慮在今年稍晚透過「和解程序」(reconciliation process)通過相關移改措施，如此就不需要60票，而是簡單多數票即可過關。