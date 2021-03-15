看見曙光…64%美國人認疫情好轉 55%願意接種疫苗 62%肯定拜登防疫

紐約市百老匯劇舞者12日在曼哈頓時報廣場表演「我們重返」，紀念失去的一年。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS News)與民調機構YouGov周末訪查民調發現，64%的受訪全美民眾對疫情 好轉抱持樂觀，認為防疫與疫苗 有效，另有74%受訪者樂見企業在未來幾個月恢復營運；另有55%的受訪者願意接種疫苗，且逾60%的成人支持拜登 總統應對疫情和重振經濟的政策。

隨著施打疫苗普及，全美新冠疫情似乎在紓緩中，民眾信心也在增加中，各州正在逐步恢復正常。圖為去年3月曾經一度是全美重疫區的紐約市，本月初管制逐漸放寬，餐廳生意好轉。(美聯社)

CBS News/YouGov於10到13日抽樣2382名各州居民訪查，誤差區間為正負兩個百分點。

民調顯示，約64%的人們「耐心」防疫，但仍有22%的人反映對防疫感到「精疲力竭」；然而，不同時期所做的訪查顯示，人們對於防疫努力扭轉疫情的信心大增，從去年7月的35%低點，增至上月的45%，持續成長到本月的64%。

隨著疫情趨緩，人們重返佛州海灘，邁阿密市海邊酒吧到處可見放春假、未戴口罩的年輕大學生。(Getty Images)

74%受訪者樂見未來幾個月會有更多企業恢復營運，67%的人盼所在區域的職場復工，59%受訪者看好股市回春。

在紓困法方面，71%的受訪者認為，這波紓困將對工薪階級最有幫助，其次是個人(59%)、國家整體經濟(57%)，最後才是富人(24%)。

約48%受訪者表示，「大多數」人都接種疫苗後，較放心外出，有63%的人期望未來幾周情況會再改善。

CBS News/YouGov民調顯示，62%受訪者肯定拜登的防疫努力；另一項「538民調」(FiveThirtyEight)則顯示，拜登的支持率為52%。

未到終點…專家呼籲別鬆懈

拜登上周發表疫情以來首次黃金時段演說，強調疫情終點已在眼界範圍內。喬治華盛頓大學(George Washington University)公衛教授溫麟衍(Leana Wen)在拜登演講前說：「我們必須告訴人們，希望就在不遠處；可以看見終點線，但還沒到，若停下腳步，近在咫尺卻仍未及；我認為拜登要呼籲國人(持續防疫)，並設定重啟的目標，不能掉以輕心。」

隨著疫情趨緩，人們重返佛州海灘，羅德岱堡市海邊酒吧到處可見放春假、未戴口罩的年輕大學生。(路透)

人們期待疫情結束後，希望能做更多事；66%的受訪者希望與親朋好友團聚，57%的人想出遊並前往餐館酒吧享受佳餚美酒，另有44%的人希望購物。

少數州已解除餐廳營運限制，但目前仍僅50%的人對於上館子和酒吧感到舒適安全；僅約43%的人放心與親友聚會，34%的人安心進入電影院，33%的人願搭飛機。

在接種新冠疫苗方面，55%受訪者已經或願意接種疫苗，22%的人說可能會接種，但也有22%的人拒打疫苗。

若以族裔區分，高度願意接種疫苗的白人有31%、非裔34%、西語裔41%；已打疫苗的白人則為26%、非裔17%、西語裔11%，惟此訪查未列亞裔。

疫苗接種意願若以黨派畫分，民主黨為71%，獨立派51%，共和黨47%。

拒打疫苗的原因，58%的人認為疫苗倉促核准，不如成熟的疫苗經過周密檢測，還要再觀察；47%的人擔心副作用，37%的人不相信政府，28%不信任製造商。

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