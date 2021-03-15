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導致嚴重血栓？愛爾蘭也停打AZ疫苗 官方澄清安全

編譯林梅婕／綜合14日電
阿斯特捷利康開發的新冠疫苗出問題，多國經調查後暫時停止施打。(美聯社)
阿斯特捷利康開發的新冠疫苗出問題，多國經調查後暫時停止施打。(美聯社)

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗，在接連傳出問題，愛爾蘭14日也宣布暫停使用該疫苗；阿斯特捷利康公司14日再發聲明澄清，指出根據安全性數據的分析，並沒有任何證據顯示會增加血栓發生的風險。

該公司聲明表示：「我們仔細檢視在英國及歐盟地區超過1700萬人接種疫苗後的安全性數據，無論是年紀、性別或來自不同國家的族群，都沒有證據指出會增加肺部栓塞、深層靜脈血栓或血小板減少症的風險」。

愛爾蘭14日宣布暫停使用該疫苗，該國衛生部長唐納利(Stephen Donnelly)在推特上表示：「停止使用阿斯特捷利康疫苗的決定只是暫時的；根據來自挪威當局的消息，我們必須採取預防措施。」

來源：Sky News YouTube頻道

在愛爾蘭之前，挪威已有三名醫護人員在接種該疫苗後發生嚴重的血栓和腦出血，儘管當局認為要斷言此現象與疫苗有關還言之過早，挪威藥品管理局(NMA)13日仍在聲明中強調「年輕族群」有血小板數量減少的現象。

此外，該國其他公衛單位也提醒，國內所有50歲以下、且在過去14天接種該疫苗的民眾，若感到任何不適或有皮膚出血的狀況都應立即就醫。

上周奧地利甚至傳出一起疑似接種該疫苗後出現凝血障礙所引發的死亡案例，當局目前還在積極調查，同時也暫停使用該批疫苗；其他宣布暫停使用阿斯特捷利康疫苗的國家還有丹麥及冰島。

不過歐盟藥品管理局(EMA)日前卻宣稱，沒有跡象顯示這些血栓的案例和疫苗接種有關聯，這項說法也在12日獲得世界衛生組織(WHO)的支持。

阿斯特捷利康指出，接獲的通報病例中有15例為深層靜脈血栓，22例為肺部栓塞，與其他已獲得授權使用的疫苗差異並不大；該公司還強調，他們和歐盟有關單位進行額外測試的分析結果，也都沒有顯示會增加這些後遺症的疑慮。

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