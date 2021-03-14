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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

「美國回來了」 拜登藉疫情重組多邊架構

記者 張文馨
拜登總統在「四方安全對話」(Quad)宣示，「美國回來了、外交回來了」。(歐新社)
拜登總統在「四方安全對話」(Quad)宣示，「美國回來了、外交回來了」。(歐新社)

拜登總統上任後主持的首場多邊會議，就是和日本、澳洲與印度等印太地區盟友，討論合作及應對全球危機，如何對抗新冠疫情尤為重中之重；美國經歷川普政府四年單邊主義魔障，可看出拜登力挽狂瀾，重新導回多邊合作的努力，目標走上共同解決全球問題的格局與正軌。

美國一向自詡全球領導者，在川普治下四年卻淪為山寨頭目；只要動動手指滑一滑，簡短兩句話，就能推翻政府系統從上到下的斡旋和努力。

這種單邊主義並非基於現實主義，更多的是川普個人好惡，上一秒可以跟中國國家主席習近平稱兄道弟，新冠疫情一來，「中國」就成了「病毒」，口誅筆伐尚不足惜，世界衛生組織(ＷＨＯ)也被抽銀根，面臨斷炊危機。

拜登想要重回多邊合作，也得衡量現實，不只美國，全世界各國都還面臨疫情肆虐，變種病毒蠢蠢欲動，非洲還有伊波拉病毒捲土重來；在此狀況下，最快也是最務實的方式，就是從新冠病毒著手，拜登在國內提升疫苗產量，積極推廣接種，上任52天，讓完成兩劑接種的總人數由32萬增加到3500萬人，且美國國會日前通過1.9兆元的新冠紓困法案，成功踏出施政藍圖的第一步。

拜登總統與日本、澳大利亞及印度等印太盟友領導人進行多邊會談，宣示「美國回來了、外...
拜登總統與日本、澳大利亞及印度等印太盟友領導人進行多邊會談，宣示「美國回來了、外交回來了」。(Getty Images)

美國展現防疫和醫療能力，自然受到各國歡迎，拜登選擇印太地區盟友作為重回多邊的起點，協調各國幫忙，提高印度的新冠疫苗產量，目標定為讓東南亞和東協明年底之前能有10億劑疫苗可用。

這次四方安全對話內容以新冠疫情和氣候變遷為主，並非傳統外交的軍事或安全議題，恰恰呼應拜登在外交政策演講中所說，宣示「美國回來了、外交回來了」，以「恢復美國領導地位」為政策目標。

疫情的確是個好的切入點，大多數國家很容易同仇敵愾，患難與共重建合作默契，加上拜登仰賴且信任國務院和外交人員，可以期待未來四年的外交政策不至於暴衝，如今只是起手式，象徵性地重返多邊主義架構。

拜登總統與日本、澳大利亞及印度等印太盟友領導人進行多邊會談，宣示「美國回來了、外...
拜登總統與日本、澳大利亞及印度等印太盟友領導人進行多邊會談，宣示「美國回來了、外交回來了」。(Getty Images)

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