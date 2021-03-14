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抨擊中國侵犯人權 歐洲議會籲歐盟抵制北京冬奧

編譯中心／綜合13日電
歐盟和美國都出現抵制2022年北京冬奧會的呼聲；圖為北京一場有關北京冬奧會的慶祝演出。(美聯社)
歐盟和美國都出現抵制2022年北京冬奧會的呼聲；圖為北京一場有關北京冬奧會的慶祝演出。(美聯社)

中國侵犯維吾爾族人權及損害香港民主自治引發國際抨擊，歐洲議會議員呼籲西方民主國家不應袖手旁觀，盼歐盟抵制北京2022冬季奧運會的呼聲漸高；不過國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)當日表示，抵制北京冬奧只會懲罰到運動員。

美國也有抵制北京冬奧的呼聲，前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、前常駐聯合國代表海理(Nikki Haley)以及多位國會議員，都發聲呼籲國際社會抵制北京冬奧；不過拜登總統尚未作出決定，而美國奧委會日前則表態不支持抵制。

比利時「議會雜誌」(The Parliament Magazine)日前報導，在對中國涉嫌侵犯人權以及香港民主自治受到侵蝕的憂慮下，歐洲議會議員呼籲歐盟抵制北京冬季奧運會的呼聲越來越高，並要求贊助商重新評估是否參與。

報導也提到台灣，指中國一直向鄰國展開侵略，中共軍機頻頻繞台，並持續進行在越南和菲律賓沿海地區對南中國海進行軍事化的政策。

「議會雜誌」表示，波蘭籍歐洲議會議員芙緹嘉(Anna Fotyga)說必須抵制北京冬奧，向中國發出明確的信息，即他們的壓迫政策變本加厲，這與奧運精神形成鮮明對比；她說，「我們正與幾個國家的議員計劃進一步的行動」。

巴赫則申明國際奧會政治中立，並表示，在國際奧會職權範圍內，會認真看待人權議題，包括與奧運相關的人權、勞動權等，都涵蓋在與主辦城市簽署的合約裡；此外，國際奧會也密切關注供應鏈、勞動權及新聞自由等議題。

巴赫以1980年莫斯科奧運會因蘇聯入侵阿富汗而遭抵制為例，「大家必須從歷史學到教訓，抵制奧運從未達成任何目的」。他說，「蘇聯到1989年才撤軍，因此(抵制奧運)實際上沒有用，只是懲罰了各國自己的運動員，並導致(1984年)洛杉磯奧運會也被報復性杯葛」。

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