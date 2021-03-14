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美國防部投資黑名單遭暫時停止 小米：感到欣慰

記者林汪靜、戴瑞芬／綜合報導
小米去年取代蘋果，成為全球第三大手機廠；圖為小米集團董事長雷軍。(路透)
小米去年取代蘋果，成為全球第三大手機廠；圖為小米集團董事長雷軍。(路透)

聯邦法官12日暫時禁止國防部中國手機製造商「小米」列入「涉軍企業」；小米對此表示，很欣慰看到法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，「我們認為，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同」。

川普政府1月以國家安全為由，將九家中國企業列入與中國軍方相關的名單，其中包括小米；要求美國人在一定期限內出售對這些公司的持股。這項限制令原定本周生效。

路透報導，根據相關投資禁令，美國投資者需在今年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份。

隨後，小米在哥倫比亞特區聯邦地方法院對國防部和財政部提起法律訴訟，指美方作法「不正確」，「剝奪小米的正當法律程序」。

彭博報導，聯邦地方法院法官孔特雷拉斯(Rudolph Contreras)認為，國防部此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪了小米的正當法律權利；他還表示，隨著訴訟展開，小米很可能贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令以防止該公司遭「無法彌補的損害」。

36氪報導，小米發表媒體聲明指出，「小米很欣慰地看到，法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止13959號行政令對小米的限制。

小米 中國 國防部

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