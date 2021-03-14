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英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路

疫苗外交大戰 中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」

編譯潘勛╱綜合13日電
中國已開始施自製疫苗，預計70%到80%的人民，明年中期可接受施打。圖為北京醫務人員正為民眾施打疫苗。(美聯社)
中國已開始施自製疫苗，預計70%到80%的人民，明年中期可接受施打。圖為北京醫務人員正為民眾施打疫苗。(美聯社)

中國13日為自產新冠疫苗吆喝助威，表示外國人由香港赴中，若是接種中方生產的疫苗，入境文書作業要求將減少很多；在此前一天，美印日澳「四方安全對話」(QUAD)宣布將聯合提供大量疫苗提供給其他國家。報導指，中方宣布此一政策頗有較勁意味。

「彭博社」(Bloomberg)13日形容，中製新冠疫苗彷彿變成要進入中國的門票。

印尼的雅加達民眾10日接受施打中國科興疫苗。(路透)
印尼的雅加達民眾10日接受施打中國科興疫苗。(路透)

中國推銷自產疫苗 輸出69國 

紐約時報13日報導，科學家及外國政府都敦促中國疫苗廠商，把疫苗臨床實驗數據公布得更為透明，中國則更想增加自產疫苗的魅力；國務院發言人郭衛民表示，迄2月底，中國已輸出自產疫苗到69國，另開始商業出口給28國。

有中國疫苗接種證明 入境可免檢測

中國官方聲明指出，施打中製疫苗更便利赴中的新規定，自15日起生效，「以有序方式，恢復中國與其他國家的人際交流。」取得施打證明，遊客可跳過新冠檢測，也不必填寫旅遊聲明表。

新規定另擴大出自人道需求而申請簽證的範圍，比如照顧家人或參加葬禮，前提是施打過中產疫苗；其他遊客仍得遵照早先頒布的簽證流程。

中製疫苗提供東奧、北京冬奧使用

中國大力向全球推銷自產新冠疫苗，與西方生產的一別苗頭，最近與國際奧林匹克委員會達成協議，提供中製疫苗給參加7月東京奧運以及2022北京冬奧的運動員。

中國官媒另展開資訊戰，質疑莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer-BioNTech)新冠疫苗的安全性，宣傳中方疫苗為更好的選擇。

中製新冠疫苗尚未獲得大多數西方醫藥管理單位的批准，話雖如此，匈牙利已答應購買500萬劑中製疫苗；中國也還沒批准外國新冠疫苗在其境內生產、使用。

日前舉行的四方安全對話中，包括美國拜登總統在內的日澳印的四國領袖，決定聯合生產疫...
日前舉行的四方安全對話中，包括美國拜登總統在內的日澳印的四國領袖，決定聯合生產疫苗支持其他國家。(路透)

中國本周另推出國際電子護照，證明其公民是否已接種新冠疫苗；但中國外交部13日的政策宣布，對居住香港的外國人會有何不同影響，目前尚不清楚，原因在中方最近幾乎沒給任何簽證。

此外，香港邊境已對外封閉近一年，新政策並不會幫忙到其他國家很多想返回中國工作或探親的人。

香港政府允許居民得選擇接種中製科興新冠疫苗，或者由德國進口的輝瑞疫苗，但外交部13日政策宣布並未說明，已接種輝瑞疫苗的香港是否還要再次注射科興疫苗。

疫苗 中國 香港

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